Рубио посетит Израиль, чтобы поддержать реализацию мирного плана Трампа
Госсекретарь США Марко Рубио посетит Израиль на этой неделе, чтобы посодействовать реализации мирного плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T04:25:00+03:00
в мире
израиль
сша
куала-лумпур
марко рубио
дональд трамп
Рубио посетит Израиль для поддержки реализации мирного плана Трампа по Газе