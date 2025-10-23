Рейтинг@Mail.ru
Рубио посетит Израиль, чтобы поддержать реализацию мирного плана Трампа - РИА Новости, 23.10.2025
04:25 23.10.2025
Рубио посетит Израиль, чтобы поддержать реализацию мирного плана Трампа
в мире
израиль
сша
куала-лумпур
марко рубио
дональд трамп
в мире, израиль, сша, куала-лумпур, марко рубио, дональд трамп
В мире, Израиль, США, Куала-Лумпур, Марко Рубио, Дональд Трамп
© AP Photo / Mark SchiefelbeinМарко Рубио
Марко Рубио
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио посетит Израиль на этой неделе, чтобы посодействовать реализации мирного плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Газе, сообщил госдеп США.
"Госсекретарь Марко Рубио посетит Израиль с 22 по 25 октября, чтобы поддержать успешную реализацию всеобъемлющего плана президента Трампа по прекращению конфликта в Газе", - говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготта.
После визита в Израиль Рубио направится в Азиатско-Тихоокеанский регион, где с 26 по 30 октября посетит Куала-Лумпур, Токио и Кёнджу.
В ходе своей поездки Рубио примет участие в мероприятиях АСЕАН и АТЭС.
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Израиль из-за США утратил главную роль в делах Газы, считает экс-офицер
Вчера, 00:43
 
