Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил, что США все еще хотят провести встречу с Россией - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/rubio-2049972855.html
Рубио заявил, что США все еще хотят провести встречу с Россией
Рубио заявил, что США все еще хотят провести встречу с Россией - РИА Новости, 23.10.2025
Рубио заявил, что США все еще хотят провести встречу с Россией
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты все еще хотят провести встречу с российской стороной. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T04:03:00+03:00
2025-10-23T04:03:00+03:00
в мире
россия
сша
будапешт
марко рубио
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a34a531ca3eba04a368d6371730c085.jpg
https://ria.ru/20251023/polsha-2049971228.html
россия
сша
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_fa3d3aed77cc475f4ba08e2d8ec61e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, будапешт, марко рубио, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Будапешт, Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Путин
Рубио заявил, что США все еще хотят провести встречу с Россией

Рубио: США все еще хотят провести встречу с Россией

© AP Photo / Mandel NganГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты все еще хотят провести встречу с российской стороной.
"Мы все еще хотим встретиться с русскими", - сказал Рубио журналистам, отвечая на вопрос о новых санкциях против России и о том, что заставило президента США Дональда Трампа поменять свою позицию по саммиту с Россией в Будапеште.
Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Польше назвали причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште
03:24
 
В миреРоссияСШАБудапештМарко РубиоДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала