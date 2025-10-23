Рейтинг@Mail.ru
Двое заключенных, сбежавших из СИЗО-1, заплатят более 190 тысяч рублей - РИА Новости, 23.10.2025
20:00 23.10.2025 (обновлено: 22:30 23.10.2025)
Двое заключенных, сбежавших из СИЗО-1, заплатят более 190 тысяч рублей
Двое заключенных, сбежавших из СИЗО-1, заплатят более 190 тысяч рублей - РИА Новости, 23.10.2025
Двое заключенных, сбежавших из СИЗО-1, заплатят более 190 тысяч рублей
Ивану Корюкову и Александру Черепанову (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденным за подготовку террористического акта и ранее... РИА Новости, 23.10.2025
происшествия
свердловская область
екатеринбург
урал
валерий горелых
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия, свердловская область, екатеринбург, урал, валерий горелых, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург, Урал, Валерий Горелых, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Двое заключенных, сбежавших из СИЗО-1, заплатят более 190 тысяч рублей

Двоим сбежавшим из СИЗО-1 в Екатеринбурге заключенным грозит иск в 190 тыс руб

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт -РИА Новости. Ивану Корюкову и Александру Черепанову (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденным за подготовку террористического акта и ранее сбежавшим из екатеринбургского СИЗО-1, а затем пойманным, предъявлен иск о возмещении затрат, связанных с их поимкой, на общую сумму более 190 тысяч рублей , сообщает пресс-служба Нижнесергинского суда.
"Нижнесергинским районным судом Свердловской области приняты к производству исковые заявления федерального казенного учреждения "Следственный изолятор №4 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области" и федерального казенного учреждения колонии-поселении №45 главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области к Черепанову Александру и Корюкову Ивану о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега из следственного изолятора № 1 города Екатеринбург в сентябре 2025 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что статьей 102 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность осужденного возместить ущерб, причиненный исправительному учреждению, в том числе дополнительные затраты, связанные с пресечением его побега. Иски поданы по месту жительства. Общая сумма исковых заявлений составила 190 тысяч 749 рублей, 9 копеек. Дела в настоящее время находятся в производстве и готовятся к рассмотрению.
Ранее Антитеррористическая комиссия региона сообщала, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы Иван Корюков и Александр Черепанов за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия на них было возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ ("Побег из места лишения свободы, совершенный группой"). Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор Черепанову и Корюкову 14 октября 2024 года.
По данным свердловского ГУФСИН, первого беглеца, Александра Черепанова, задержали 8 сентября, сопротивления он не оказал, а розыск Ивана Корюкова продолжался. Он был пойман 15 сентября, отмечало ведомство, фигурант предпринял попытку скрыться от правоохранителей, но был задержан. Позднее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что беглецы раскаялись и сотрудничают со следствием, за побег им могут добавить к их сроку до 5 лет заключения.
*Внесены в список террористов и экстремистов
Игорь Красновский, обвиняемый в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Внук конструктора Калашникова получил 14 лет заключения за убийство
