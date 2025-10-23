Двое заключенных, сбежавших из СИЗО-1, заплатят более 190 тысяч рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт -РИА Новости. Ивану Корюкову и Александру Черепанову (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденным за подготовку террористического акта и ранее сбежавшим из екатеринбургского СИЗО-1, а затем пойманным, предъявлен иск о возмещении затрат, связанных с их поимкой, на общую сумму более 190 тысяч рублей , сообщает пресс-служба Нижнесергинского суда.
"Нижнесергинским районным судом Свердловской области приняты к производству исковые заявления федерального казенного учреждения "Следственный изолятор №4 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области" и федерального казенного учреждения колонии-поселении №45 главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области к Черепанову Александру и Корюкову Ивану о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега из следственного изолятора № 1 города Екатеринбург в сентябре 2025 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что статьей 102 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность осужденного возместить ущерб, причиненный исправительному учреждению, в том числе дополнительные затраты, связанные с пресечением его побега. Иски поданы по месту жительства. Общая сумма исковых заявлений составила 190 тысяч 749 рублей, 9 копеек. Дела в настоящее время находятся в производстве и готовятся к рассмотрению.
Ранее Антитеррористическая комиссия региона сообщала, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы Иван Корюков и Александр Черепанов за приготовление к террористическому акту. В ведомстве заявляли, что после происшествия на них было возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ ("Побег из места лишения свободы, совершенный группой"). Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор Черепанову и Корюкову 14 октября 2024 года.
По данным свердловского ГУФСИН, первого беглеца, Александра Черепанова, задержали 8 сентября, сопротивления он не оказал, а розыск Ивана Корюкова продолжался. Он был пойман 15 сентября, отмечало ведомство, фигурант предпринял попытку скрыться от правоохранителей, но был задержан. Позднее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что беглецы раскаялись и сотрудничают со следствием, за побег им могут добавить к их сроку до 5 лет заключения.
*Внесены в список террористов и экстремистов
