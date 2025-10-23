Двое заключенных, сбежавших из СИЗО-1, заплатят более 190 тысяч рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт -РИА Новости. Ивану Корюкову и Александру Черепанову (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденным за подготовку террористического акта и ранее сбежавшим из екатеринбургского СИЗО-1, а затем пойманным, предъявлен иск о возмещении затрат, связанных с их поимкой, на общую сумму более 190 тысяч рублей , сообщает пресс-служба Нижнесергинского суда.