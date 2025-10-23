"Забавно, предыдущий пакет санкций, 18-й, должен был стать переломным моментом... как и 17-й, 16-й и так далее", — написал он.

Россия не раз подчеркивала, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о его неэффективности.