https://ria.ru/20251023/rossiya-2050206920.html
Медведев призвал свести к минимуму нагрузку на соцсферу из-за мигрантов
Медведев призвал свести к минимуму нагрузку на соцсферу из-за мигрантов - РИА Новости, 23.10.2025
Медведев призвал свести к минимуму нагрузку на соцсферу из-за мигрантов
Необходимо сводить к минимуму нагрузку на соцсферу и здравоохранение, которая наблюдается из-за мигрантов в целом ряде регионов РФ, заявил зампредседателя... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T20:31:00+03:00
2025-10-23T20:31:00+03:00
2025-10-23T20:31:00+03:00
россия
дмитрий медведев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_c72939538bfb3a0898db860b42503bb2.jpg
https://ria.ru/20251023/rossiya-2050204299.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860186345_33:128:2593:2048_1920x0_80_0_0_b7d7858fb3b6b143ac1466a240f50a67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев призвал свести к минимуму нагрузку на соцсферу из-за мигрантов
Медведев призвал свести к минимуму нагрузку на здравоохранение из-за мигрантов