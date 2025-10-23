Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал главные задачи миграционной политики - РИА Новости, 23.10.2025
20:27 23.10.2025
Медведев назвал главные задачи миграционной политики
Обеспечение нацбезопасности и социально-экономического развития РФ, защита рынка труда остаются главными задачами в сфере миграционной политики, сообщил... РИА Новости, 23.10.2025
россия, дмитрий медведев, владимир путин, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Общество
Медведев назвал главные задачи миграционной политики

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Обеспечение нацбезопасности и социально-экономического развития РФ, защита рынка труда остаются главными задачами в сфере миграционной политики, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг на площадке Совбеза РФ провел совещание, посвященное реализации поручений президента РФ Владимира Путина в сфере государственной миграционной политики.
"На прошлой неделе глава государства утвердил концепцию, в которой определяют механизмы, подходы и стратегические ориентиры нашей политики в сфере миграции. Главная задача остается прежней – обеспечить национальную безопасность и социально-экономическое развитие нашего государства, ну и защитить наш рынок труда", - сказал Медведев, видео опубликовано в мессенджере MAX.
