Медведев заявил о напряженности в обществе из-за незаконной миграции
Медведев заявил о напряженности в обществе из-за незаконной миграции - РИА Новости, 23.10.2025
Медведев заявил о напряженности в обществе из-за незаконной миграции
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о серьезной напряженности в российском обществе в связи с незаконными мигрантами. РИА Новости, 23.10.2025
