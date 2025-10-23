Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил о напряженности в обществе из-за незаконной миграции - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/rossiya-2050204299.html
Медведев заявил о напряженности в обществе из-за незаконной миграции
Медведев заявил о напряженности в обществе из-за незаконной миграции - РИА Новости, 23.10.2025
Медведев заявил о напряженности в обществе из-за незаконной миграции
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о серьезной напряженности в российском обществе в связи с незаконными мигрантами. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T20:10:00+03:00
2025-10-23T20:10:00+03:00
россия
дмитрий медведев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145484/77/1454847739_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_a5911817240d7c4f77e950544abce869.jpg
https://ria.ru/20251023/rossiya-2050192365.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145484/77/1454847739_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2be53148506c6fcc5c1546c5f8e8c635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, владимир путин
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин
Медведев заявил о напряженности в обществе из-за незаконной миграции

Медведев заявил о серьезной напряженности в обществе из-за незаконной миграции

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил о серьезной напряженности в российском обществе в связи с незаконными мигрантами.
Медведев в четверг на площадке Совбеза провел совещание, посвященное реализации поручений президента РФ Владимира Путина в сфере государственной миграционной политики. В ходе выступления Медведев подчеркнул, что необходимо, чтобы мигранты находились в России строго в соответствии с условиями своего трудового договора и покидали ее территорию, когда задачи выполнены.
"Это позволит предотвращать конфликты и снимать напряженность в обществе, она достаточно серьезная, как вы знаете, по этому поводу", - подчеркнул Медведев. Видео опубликовано на его странице в МАХ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Медведев: бесконтрольная и нелегальная миграция выгодна врагам России
Вчера, 19:16
 
РоссияДмитрий МедведевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала