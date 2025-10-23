https://ria.ru/20251023/rossiya-2050200111.html
Террористы активно работают в сфере нелегальной миграции, заявил Медведев
Террористы активно работают в сфере нелегальной миграции, заявил Медведев - РИА Новости, 23.10.2025
Террористы активно работают в сфере нелегальной миграции, заявил Медведев
Террористические и экстремистские организации активно работают в сфере нелегальной миграции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.10.2025
россия
дмитрий медведев
общество
россия
Террористы активно работают в сфере нелегальной миграции, заявил Медведев
Медведев: экстремисты активно работают в сфере нелегальной миграции