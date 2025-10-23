Террористы активно работают в сфере нелегальной миграции, заявил Медведев

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Террористические и экстремистские организации активно работают в сфере нелегальной миграции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"(Бесконтрольная и нелегальная миграция - ред.) крайне выгодна враждебным нам силам, террористическим и экстремистским организациям, которые активно на этой поляне работают", - заявил Медведев.