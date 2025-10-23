Рейтинг@Mail.ru
Террористы активно работают в сфере нелегальной миграции, заявил Медведев
19:49 23.10.2025
Террористы активно работают в сфере нелегальной миграции, заявил Медведев
Террористы активно работают в сфере нелегальной миграции, заявил Медведев - РИА Новости, 23.10.2025
Террористы активно работают в сфере нелегальной миграции, заявил Медведев
Террористические и экстремистские организации активно работают в сфере нелегальной миграции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.10.2025
Террористы активно работают в сфере нелегальной миграции, заявил Медведев

Медведев: экстремисты активно работают в сфере нелегальной миграции

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Террористические и экстремистские организации активно работают в сфере нелегальной миграции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев сообщил в своем канале на платформе MAX, что на площадке Совбеза обсудили вопросы, связанные с реализацией поручений президента в сфере государственной миграционной политики. По его словам, необходимо, чтобы мигрант находился в России строго в соответствии с условиями своего трудового договора и немедленно покидал ее территорию, когда его задачи выполнены.
"(Бесконтрольная и нелегальная миграция - ред.) крайне выгодна враждебным нам силам, террористическим и экстремистским организациям, которые активно на этой поляне работают", - заявил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Медведев: бесконтрольная и нелегальная миграция выгодна врагам России
