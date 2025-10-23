Рейтинг@Mail.ru
"Кое-кто страх потерял": японцев поразила тренировка ядерных сил России
19:05 23.10.2025 (обновлено: 19:10 23.10.2025)
"Кое-кто страх потерял": японцев поразила тренировка ядерных сил России
"Кое-кто страх потерял": японцев поразила тренировка ядерных сил России - РИА Новости, 23.10.2025
"Кое-кто страх потерял": японцев поразила тренировка ядерных сил России
Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают публикацию японской газеты Sankei Shimbun о том, что тренировка ядерных сил России может содержать в себе... РИА Новости, 23.10.2025
в мире
россия
украина
баренцево море
япония
россия
украина
баренцево море
япония
в мире, россия, украина, баренцево море, япония
В мире, Россия, Украина, Баренцево море, Япония

"Кое-кто страх потерял": японцев поразила тренировка ядерных сил России

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают публикацию японской газеты Sankei Shimbun о том, что тренировка ядерных сил России может содержать в себе предупреждение для Украины.
"Это просто-напросто тренировка. Соединенные Штаты проводят в два раза больше испытаний ядерного оружия, чем Россия. <…> Нам нужно беспокоиться о своей стране, а не об Украине", — написал один комментатор.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияУкраинаБаренцево мореЯпония
 
 
