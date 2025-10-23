"Кое-кто страх потерял": японцев поразила тренировка ядерных сил России

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ходе тренировки стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели портала Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают публикацию японской газеты Sankei Shimbun о том, что тренировка ядерных сил России может содержать в себе предупреждение для Украины.

"Это просто-напросто тренировка. Соединенные Штаты проводят в два раза больше испытаний ядерного оружия, чем Россия . <…> Нам нужно беспокоиться о своей стране, а не об Украине", — написал один комментатор.

"Это никакая не попытка устрашения. Наши СМИ руководствуются негласной политикой, согласно которой о России можно писать плохо, а вот хорошие новости сообщать нельзя. Тем самым в глазах японских читателей формируется образ России как однозначного царства зла на земле. Это все началось с 2022 года, когда разгорелся конфликт на Украине . Теперь люди даже не утруждают себя тем, чтобы задуматься, откуда взялось такое отношение, просто идут за лидерами, как бараны на убой", — отметил другой.

"Слава Богу, Украина осталась без "Томагавков"! <…> Лучше им согласиться на прекращение огня, пока есть еще что спасать", — выразил мнение еще один пользователь.

"Надеюсь, Россия продолжит проводить подобные учения, а то кое-кто вообще страх потерял. Одной такой тренировки, к сожалению, недостаточно", — заключили читатели.

В среду в России прошла тренировка российских стратегических ядерных сил под руководством президента. Был проверен уровень подготовки органов военного управления. Все задачи тренировки выполнены. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной России.

Министерство обороны России опубликовало кадры пусков баллистической ракеты "Синева" с атомного подводного крейсера "Брянск" из акватории Баренцева моря и межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке