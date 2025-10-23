Рейтинг@Mail.ru
В США выступили с предупреждением из-за шага против России - РИА Новости, 23.10.2025
17:34 23.10.2025 (обновлено: 17:47 23.10.2025)
В США выступили с предупреждением из-за шага против России
В США выступили с предупреждением из-за шага против России - РИА Новости, 23.10.2025
В США выступили с предупреждением из-за шага против России
Введение США новых санкций против России не ослабит Москву, а лишь подорвет отношения между странами, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел... РИА Новости, 23.10.2025
В США выступили с предупреждением из-за шага против России

Дэвис: введение США новых санкций против России не ослабит Москву

Флаги России и США
Флаги России и США
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Введение США новых санкций против России не ослабит Москву, а лишь подорвет отношения между странами, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Эти действия не нанесут России сокрушительного вреда, не заставят ее подчиниться нашей воле и, скорее всего, увеличат смертность и разрушения на Украине", — написал он.
Дэвис подчеркнул, что эти действия ухудшат отношения США с Россией и "сохранят возможность эскалации конфликта".
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем.
В миреСШАРоссияМоскваДэниел ДэвисДональд ТрампВладимир ПутинРоснефтьЛУКОЙЛСанкции в отношении России
 
 
