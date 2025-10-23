Голикова рассказала о количестве женщин, передумавших делать аборт

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Доля женщин, которые пришли в государственные медицинских организации на аборт и сохранили беременность, составила 28% за 9 месяцев в 2025 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Также реализуем меры по предотвращению прерывания беременности, здесь есть определенные успехи. За девять месяцев этого года доля женщин, пришедших в государственные медорганизации на аборт и сохранивших беременность, составила 28%", - сказала Голикова в ходе заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.

Она добавила, что это "очень неплохая цифра", однако подчеркнула, что есть куда двигаться дальше.