Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала о количестве женщин, передумавших делать аборт - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/rossiya-2050110856.html
Голикова рассказала о количестве женщин, передумавших делать аборт
Голикова рассказала о количестве женщин, передумавших делать аборт - РИА Новости, 23.10.2025
Голикова рассказала о количестве женщин, передумавших делать аборт
Доля женщин, которые пришли в государственные медицинских организации на аборт и сохранили беременность, составила 28% за 9 месяцев в 2025 году, сообщила... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:00:00+03:00
2025-10-23T16:00:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564203074_0:62:3000:1750_1920x0_80_0_0_7c3125ebe9afc76bacdbd4668aed9966.jpg
https://ria.ru/20251023/matvienko-2050108779.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564203074_165:0:2848:2012_1920x0_80_0_0_7834677535264b37351cad273e1be5a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о количестве женщин, передумавших делать аборт

Голикова: доля пришедших на аборт и передумавших его делать женщин составила 28%

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Доля женщин, которые пришли в государственные медицинских организации на аборт и сохранили беременность, составила 28% за 9 месяцев в 2025 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Также реализуем меры по предотвращению прерывания беременности, здесь есть определенные успехи. За девять месяцев этого года доля женщин, пришедших в государственные медорганизации на аборт и сохранивших беременность, составила 28%", - сказала Голикова в ходе заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.
Она добавила, что это "очень неплохая цифра", однако подчеркнула, что есть куда двигаться дальше.
По ее словам, данный результат связан с заслугой команд специалистов, которые работают в женских консультациях и центрах кризисной беременности, оказывая необходимую психологическую, социальную, юридическую и медицинскую помощь беременным женщинам.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Матвиенко предложила переориентировать маткапитал на многодетность
Вчера, 15:51
 
ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала