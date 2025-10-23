https://ria.ru/20251023/rossiya-2050110856.html
Голикова рассказала о количестве женщин, передумавших делать аборт
Голикова рассказала о количестве женщин, передумавших делать аборт - РИА Новости, 23.10.2025
Голикова рассказала о количестве женщин, передумавших делать аборт
Доля женщин, которые пришли в государственные медицинских организации на аборт и сохранили беременность, составила 28% за 9 месяцев в 2025 году, сообщила... РИА Новости, 23.10.2025
общество
россия
татьяна голикова
общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала о количестве женщин, передумавших делать аборт
Голикова: доля пришедших на аборт и передумавших его делать женщин составила 28%
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Доля женщин, которые пришли в государственные медицинских организации на аборт и сохранили беременность, составила 28% за 9 месяцев в 2025 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Также реализуем меры по предотвращению прерывания беременности, здесь есть определенные успехи. За девять месяцев этого года доля женщин, пришедших в государственные медорганизации на аборт и сохранивших беременность, составила 28%", - сказала Голикова
в ходе заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики.
Она добавила, что это "очень неплохая цифра", однако подчеркнула, что есть куда двигаться дальше.
По ее словам, данный результат связан с заслугой команд специалистов, которые работают в женских консультациях и центрах кризисной беременности, оказывая необходимую психологическую, социальную, юридическую и медицинскую помощь беременным женщинам.