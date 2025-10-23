https://ria.ru/20251023/rossiya-2050085613.html
Новым председателем правления Ассоциации виноделов России станет Беловол
Новым председателем правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) станет Жанна Беловол, Дмитрий Киселев, который является главой ассоциации,... РИА Новости, 23.10.2025
Беловол сменила Киселева на посту главы АВВР
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новым председателем правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) станет Жанна Беловол, Дмитрий Киселев, который является главой ассоциации, продолжит работу в ассоциации в качестве члена правления, заявили РИА Новости в пресс-службе АВВР.
"23 октября 2025 года состоялось очередное заседание правления Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР). Дмитрий Константинович Киселев
, стоявший у истоков создания Ассоциации и возглавлявший ее с момента учреждения, предложил в соответствии с принципом ротации руководящих органов избрать нового председателя правления АВВР – Управляющего директора АФ "Южная" и ООО "Кубань-Вино
" Жанну Викторовну Беловол", - сообщили в АВВР.
В свою очередь члены правления абсолютным большинством голосов поддержали предложение Дмитрия Киселева, проголосовав за назначение Беловол. "Члены правления поздравили Жанну Викторовну с назначением и выразили уверенность в продолжении совместной активной работы Дмитрия Константиновича в качестве члена правления АВВР", - добавили в ассоциации.
По словам пресс-службы, члены правления АВВР выразили искреннюю благодарность Киселеву за совместную работу. За это время было активизировано сотрудничество с государственными органами, объем отечественного вина на рынке РФ
увеличился до 60%, расширились возможности продвижения российского вина и на международном рынке.
"За эти 5 лет мы прошли большой путь становления Ассоциации, объединения отрасли – всех виноделов страны. И теперь считаю, что настало время, когда возглавить Ассоциацию должен руководитель крупнейшего в стране предприятия отрасли", - прокомментировал Киселев.