Рейтинг@Mail.ru
Новым председателем правления Ассоциации виноделов России станет Беловол - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 23.10.2025 (обновлено: 15:05 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/rossiya-2050085613.html
Новым председателем правления Ассоциации виноделов России станет Беловол
Новым председателем правления Ассоциации виноделов России станет Беловол - РИА Новости, 23.10.2025
Новым председателем правления Ассоциации виноделов России станет Беловол
Новым председателем правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) станет Жанна Беловол, Дмитрий Киселев, который является главой ассоциации,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T14:43:00+03:00
2025-10-23T15:05:00+03:00
россия
дмитрий киселев
кубань-вино
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050089044_0:436:1280:1156_1920x0_80_0_0_b14d5c8c73950969f5a170a375f75c84.jpg
https://ria.ru/20250519/vino-2017743736.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050089044_0:370:1280:1330_1920x0_80_0_0_39956558a06e0b9ee41990cbda3c4323.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий киселев, кубань-вино, экономика
Россия, Дмитрий Киселев, Кубань-Вино, Экономика
Новым председателем правления Ассоциации виноделов России станет Беловол

Беловол сменила Киселева на посту главы АВВР

© Фото : Жанна Беловол/ВКонтактеЖанна Беловол
Жанна Беловол - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : Жанна Беловол/ВКонтакте
Жанна Беловол. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новым председателем правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) станет Жанна Беловол, Дмитрий Киселев, который является главой ассоциации, продолжит работу в ассоциации в качестве члена правления, заявили РИА Новости в пресс-службе АВВР.
"23 октября 2025 года состоялось очередное заседание правления Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР). Дмитрий Константинович Киселев, стоявший у истоков создания Ассоциации и возглавлявший ее с момента учреждения, предложил в соответствии с принципом ротации руководящих органов избрать нового председателя правления АВВР – Управляющего директора АФ "Южная" и ООО "Кубань-Вино" Жанну Викторовну Беловол", - сообщили в АВВР.
В свою очередь члены правления абсолютным большинством голосов поддержали предложение Дмитрия Киселева, проголосовав за назначение Беловол. "Члены правления поздравили Жанну Викторовну с назначением и выразили уверенность в продолжении совместной активной работы Дмитрия Константиновича в качестве члена правления АВВР", - добавили в ассоциации.
По словам пресс-службы, члены правления АВВР выразили искреннюю благодарность Киселеву за совместную работу. За это время было активизировано сотрудничество с государственными органами, объем отечественного вина на рынке РФ увеличился до 60%, расширились возможности продвижения российского вина и на международном рынке.
"За эти 5 лет мы прошли большой путь становления Ассоциации, объединения отрасли – всех виноделов страны. И теперь считаю, что настало время, когда возглавить Ассоциацию должен руководитель крупнейшего в стране предприятия отрасли", - прокомментировал Киселев.
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
В России идет настоящая винная культурная революция, заявил Титов
19 мая, 02:01
 
РоссияДмитрий КиселевКубань-ВиноЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала