Новым председателем правления Ассоциации виноделов России станет Беловол

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Новым председателем правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) станет Жанна Беловол, Дмитрий Киселев, который является главой ассоциации, продолжит работу в ассоциации в качестве члена правления, заявили РИА Новости в пресс-службе АВВР.

"23 октября 2025 года состоялось очередное заседание правления Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР). Дмитрий Константинович Киселев , стоявший у истоков создания Ассоциации и возглавлявший ее с момента учреждения, предложил в соответствии с принципом ротации руководящих органов избрать нового председателя правления АВВР – Управляющего директора АФ "Южная" и ООО " Кубань-Вино " Жанну Викторовну Беловол", - сообщили в АВВР.

В свою очередь члены правления абсолютным большинством голосов поддержали предложение Дмитрия Киселева, проголосовав за назначение Беловол. "Члены правления поздравили Жанну Викторовну с назначением и выразили уверенность в продолжении совместной активной работы Дмитрия Константиновича в качестве члена правления АВВР", - добавили в ассоциации.

По словам пресс-службы, члены правления АВВР выразили искреннюю благодарность Киселеву за совместную работу. За это время было активизировано сотрудничество с государственными органами, объем отечественного вина на рынке РФ увеличился до 60%, расширились возможности продвижения российского вина и на международном рынке.