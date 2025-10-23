Мурашко оценил потребление россиянами сахара и соли

"В нашем стране есть цифры, которые меня не могут не пугать. Первое – это потребление сахара. В нашей стране в четыре раза больше рекомендованных норм. Потребление соли - практически в два с половиной раза выше от рекомендованных медиками норм. И если мы говорим о потреблении мяса, оно сегодня практически чуть превышает нормативы. По потреблению рыбы меньше, чем нормы. По потреблению фруктов и овощей мы пока не приблизились к тем рекомендованным нормативам", - сказал он во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".