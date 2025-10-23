https://ria.ru/20251023/rossijane-2050037619.html
Мурашко оценил потребление россиянами сахара и соли
Мурашко оценил потребление россиянами сахара и соли - РИА Новости, 23.10.2025
Мурашко оценил потребление россиянами сахара и соли
Россияне потребляют сахар в четыре раза больше рекомендованных медиками норм, а соли - практически в 2,5 раза выше рекомендованных норм, заявил министр... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:05:00+03:00
2025-10-23T12:05:00+03:00
2025-10-23T12:05:00+03:00
здоровье - общество
россия
москва
михаил мурашко
россия
москва
Мурашко оценил потребление россиянами сахара и соли
Мурашко: россияне потребляют сахар в четыре раза больше рекомендованных норм
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россияне потребляют сахар в четыре раза больше рекомендованных медиками норм, а соли - практически в 2,5 раза выше рекомендованных норм, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В нашем стране есть цифры, которые меня не могут не пугать. Первое – это потребление сахара. В нашей стране в четыре раза больше рекомендованных норм. Потребление соли - практически в два с половиной раза выше от рекомендованных медиками норм. И если мы говорим о потреблении мяса, оно сегодня практически чуть превышает нормативы. По потреблению рыбы меньше, чем нормы. По потреблению фруктов и овощей мы пока не приблизились к тем рекомендованным нормативам", - сказал он во время пленарной сессии конгресса "Национальное здравоохранение".
Четвертый Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит 22–23 октября 2025 года в Москве
на площадке Национального центра "Россия".