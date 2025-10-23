https://ria.ru/20251023/rossija-2050116181.html
Украина получила еще тысячу тел боевиков ВСУ
Украина получила еще тысячу тел боевиков ВСУ - РИА Новости, 23.10.2025
Украина получила еще тысячу тел боевиков ВСУ
Москва и Киев обменялись телами погибших военных, сообщил помощник президента и председатель российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. РИА Новости, 23.10.2025
РИА Новости
Украина получила еще тысячу тел боевиков ВСУ
Россия передала Украине тысячу тел солдат ВСУ в обмен на 31 погибшего бойца