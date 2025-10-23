Рейтинг@Mail.ru
Украина получила еще тысячу тел боевиков ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 23.10.2025 (обновлено: 19:59 23.10.2025)
Украина получила еще тысячу тел боевиков ВСУ
Москва и Киев обменялись телами погибших военных, сообщил помощник президента и председатель российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. РИА Новости, 23.10.2025
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир мединский, вооруженные силы рф, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Мединский, Вооруженные силы РФ, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия передала Украине тысячу тел солдат ВСУ в обмен на 31 погибшего бойца

© РИА Новости / Пресс-служба Владимира Мединского | Перейти в медиабанкПередача тел солдат ВСУ Украине
Передача тел солдат ВСУ Украине - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Владимира Мединского
Перейти в медиабанк
Передача тел солдат ВСУ Украине. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Москва и Киев обменялись телами погибших военных, сообщил помощник президента и председатель российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.
«

"Сегодня в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1000 тел погибших из ВСУ. Украинская сторона передала нам 31 павшего русского солдата. Такая статистика", — написал он в Telegram-канале.

О предыдущем обмене сообщалось 18 сентября, тогда Москва передала Киеву тысячу тел и получила 24 взамен.
В конце июля стороны провели третью встречу в Стамбуле, она продлилась около часа. По ее итогам Мединский заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров выполнены.
Россия и Украина договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Москва сообщила о готовности передать Киеву еще три тысячи тел погибших военных ВСУ, а также предложила обменяться пленными.
Специальная военная операция на Украине
 
 
