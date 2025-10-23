https://ria.ru/20251023/rossija-2050029657.html
МИД не видит препятствий в продолжении диалога России и США по Украине
МИД не видит препятствий в продолжении диалога России и США по Украине - РИА Новости, 23.10.2025
МИД не видит препятствий в продолжении диалога России и США по Украине
Россия не видит значимых препон в продолжении российско-американских контактов по согласованию политических рамок украинского урегулирования, заявила... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:39:00+03:00
2025-10-23T11:39:00+03:00
2025-10-23T11:39:00+03:00
в мире
россия
сша
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20251023/ssha-2049974438.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, мария захарова
В мире, Россия, США, Мария Захарова
МИД не видит препятствий в продолжении диалога России и США по Украине
Захарова: Россия не видит препон в продолжении диалога с США по Украине
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия не видит значимых препон в продолжении российско-американских контактов по согласованию политических рамок украинского урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы не усматриваем значимых препон на пути продолжения инициированного президентами РФ
и США
процесса по согласованию политических рамок украинского урегулирования и насыщения их конкретными результатами", - сказала Захарова
на брифинге.
По ее словам, "это трудная и кропотливая работа".
"И делать ее надо не у стойки микрофонов, не через утечки и вбросы, делать надо ее, как и положено дипломатам, дипломатическими усилиями, дипломатическим инструментарием. Здесь все очевидно", - пояснила Захарова.
Она подчеркнула, что России нужна "такая конфигурация переговорных развязок, которая устранит первопричины конфликта, обеспечит надежный мир в контексте выстраивания евразийской и глобальной системы неделимой безопасности".