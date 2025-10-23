Рейтинг@Mail.ru
МИД не видит препятствий в продолжении диалога России и США по Украине - РИА Новости, 23.10.2025
11:39 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/rossija-2050029657.html
МИД не видит препятствий в продолжении диалога России и США по Украине
Россия не видит значимых препон в продолжении российско-американских контактов по согласованию политических рамок украинского урегулирования, заявила... РИА Новости, 23.10.2025
МИД не видит препятствий в продолжении диалога России и США по Украине

Захарова: Россия не видит препон в продолжении диалога с США по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия не видит значимых препон в продолжении российско-американских контактов по согласованию политических рамок украинского урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы не усматриваем значимых препон на пути продолжения инициированного президентами РФ и США процесса по согласованию политических рамок украинского урегулирования и насыщения их конкретными результатами", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, "это трудная и кропотливая работа".
"И делать ее надо не у стойки микрофонов, не через утечки и вбросы, делать надо ее, как и положено дипломатам, дипломатическими усилиями, дипломатическим инструментарием. Здесь все очевидно", - пояснила Захарова.
Она подчеркнула, что России нужна "такая конфигурация переговорных развязок, которая устранит первопричины конфликта, обеспечит надежный мир в контексте выстраивания евразийской и глобальной системы неделимой безопасности".
