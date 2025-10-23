https://ria.ru/20251023/rospotrebnadzor-2050131837.html
Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха после взрыва в Копейске
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области не выявило превышения загрязняющих веществ в воздухе после взрыва на предприятии в Копейске, сообщила... РИА Новости, 23.10.2025
происшествия
челябинская область
копейск
алексей текслер
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
челябинская область
копейск
2025
