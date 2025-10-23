Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха после взрыва в Копейске
17:07 23.10.2025
Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха после взрыва в Копейске
происшествия
челябинская область
копейск
алексей текслер
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
челябинская область
копейск
© Фото : соцсетиВзрыв на предприятии в челябинском Копейске
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области не выявило превышения загрязняющих веществ в воздухе после взрыва на предприятии в Копейске, сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что управлением были организованы лабораторные исследования атмосферного воздуха на прилегающей к предприятию территории жилой застройки по определению 20 загрязняющих веществ и гамма-фона.
"В отобранных пробах превышение гигиенических нормативов не регистрировалось", - говорится в сообщении.
Как сообщал губернатор региона Алексей Текслер, на предприятии в Копейске произошел взрыв и пожар, в результате погибли 10 человек, еще 19 пострадали. Местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется. В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. В связи с трагедией 24 октября в Челябинской области будет объявлено днем траура.
Спасатели рассказали о ситуации на заводе в Копейске после взрыва
ПроисшествияЧелябинская областьКопейскАлексей ТекслерФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
