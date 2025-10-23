В цехах компании "Восток" в Улан-Удэ не было систем водоснабжения

УЛАН-УДЭ, 23 окт - РИА Новости. Проверка выявила нарушения в помещениях цехов компании "Восток" в Улан-Удэ, готовой продукцией которой отравились более 140 человек, в частности там нет централизованного горячего водоснабжения, а планировка помещений не позволяет соблюдать санитарные нормы, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии ранее уточнял РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по Бурятии, на 22 октября количество заболевших увеличилось до 145, из них 79 детей, госпитализировано 76 человек, из них 47 детей. В среду Железнодородный суд Улан-Удэ запретил на 90 суток работу компании "Восток" - до 20 января 2026 года.
"Планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер не обеспечивают возможность осуществления поточности технологических операций, исключающей встречные или перекрёстные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, загрязнённого и чистого инвентаря, имеются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции... Отсутствует централизованное горячее водоснабжение, имеются водонагреватели накопительного типа, температура горячей воды недостаточна для проведения качественного мытья оборудования и кухонного инвентаря", - говорится в материалах.
Отмечается, что производственные ванны в цехах не подключены к системе водоотведения. Также в горячем цехе размораживаются мясо и рыба, а производственные столы, инвентарь не промаркированы в соответствии с назначением.
Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Железнодорожный районный суд Улан-Удэ во вторник отправил под домашний арест заведующую производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", готовой продукцией которой отравились горожане, сообщал СУСК по Республике Бурятия.
Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, в четверг начнут выписывать первых выздоровевших после отправления.