В цехах компании "Восток" в Улан-Удэ не было систем водоснабжения

УЛАН-УДЭ, 23 окт - РИА Новости. Проверка выявила нарушения в помещениях цехов компании "Восток" в Улан-Удэ, готовой продукцией которой отравились более 140 человек, в частности там нет централизованного горячего водоснабжения, а планировка помещений не позволяет соблюдать санитарные нормы, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ . Представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии ранее уточнял РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО "Восток", приобретенную в магазинах торговой сети "Николаевский" в Улан-Удэ. Как сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре по Бурятии, на 22 октября количество заболевших увеличилось до 145, из них 79 детей, госпитализировано 76 человек, из них 47 детей. В среду Железнодородный суд Улан-Удэ запретил на 90 суток работу компании "Восток" - до 20 января 2026 года.

"Планировка производственных помещений, их конструкция, размещение и размер не обеспечивают возможность осуществления поточности технологических операций, исключающей встречные или перекрёстные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, загрязнённого и чистого инвентаря, имеются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции... Отсутствует централизованное горячее водоснабжение, имеются водонагреватели накопительного типа, температура горячей воды недостаточна для проведения качественного мытья оборудования и кухонного инвентаря", - говорится в материалах.

Отмечается, что производственные ванны в цехах не подключены к системе водоотведения. Также в горячем цехе размораживаются мясо и рыба, а производственные столы, инвентарь не промаркированы в соответствии с назначением.

Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Железнодорожный районный суд Улан-Удэ во вторник отправил под домашний арест заведующую производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", готовой продукцией которой отравились горожане, сообщал СУСК по Республике Бурятия.