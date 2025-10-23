В Румынии задержали водителя, пытавшегося протаранить посольство России

КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Пытавшийся протаранить ворота посольства РФ в Румынии водитель был задержан, сообщает в четверг румынское телевидение Digi24.
"Жандарм на посту охраны вызвал его и сумел остановить. Затем он запросил помощь, и вскоре на место происшествия прибыли два экипажа жандармерии и один экипаж антитеррористического подразделения Служба информации Румынии. Увидев их, мужчина попытался скрыться на автомобиле с территории учреждения, но был остановлен подоспевшими для оказания помощи экипажами. По их вызову мужчина вышел из машины и был обездвижен", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телевидения.
Поясняется, что вскоре после этого на место происшествия прибыл экипаж дорожной полиции, который в результате проверок установил, что у задержанного были приостановлены водительские права, а также обнаружены два наркотических вещества.