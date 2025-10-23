Взрыв на предприятии в челябинском Копейске

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения Взрыв на предприятии в челябинском Копейске

В Копейском городском округе ввели режим ЧС после взрыва

ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. Режим ЧС введен в Копейском городском округе Челябинской области после взрыва на предприятии, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

« "В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии. Хочу еще раз подчеркнуть - об атаке БПЛА речь не идет", - написал глава региона в своем Telegram-канале

Текслер выразил искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. "Будет оказана помощь, обязательно поддержим в это непростое время", - добавил он.

Глава региона ранее сообщал, что после взрыва подтверждена гибель 10 человек, продолжаются поисковые работы. Также он сообщал о госпитализации 5 человек в стабильно тяжелом состоянии.