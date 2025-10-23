Рейтинг@Mail.ru
09:42 23.10.2025
В Копейском городском округе ввели режим ЧС после взрыва
Режим ЧС введен в Копейском городском округе Челябинской области после взрыва на предприятии, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости, 23.10.2025
происшествия, челябинская область, алексей текслер
Происшествия, Челябинская область, Алексей Текслер
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. Режим ЧС введен в Копейском городском округе Челябинской области после взрыва на предприятии, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
"В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии. Хочу еще раз подчеркнуть - об атаке БПЛА речь не идет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Текслер выразил искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. "Будет оказана помощь, обязательно поддержим в это непростое время", - добавил он.
Глава региона ранее сообщал, что после взрыва подтверждена гибель 10 человек, продолжаются поисковые работы. Также он сообщал о госпитализации 5 человек в стабильно тяжелом состоянии.
СК после инцидента на предприятии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Источник назвал возможную причину взрыва в челябинском Копейске
Вчера, 23:32
Источник назвал возможную причину взрыва в челябинском Копейске
Вчера, 23:32
 
ПроисшествияЧелябинская областьАлексей Текслер
 
 
