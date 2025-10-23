https://ria.ru/20251023/rezhim-2049998977.html
В Копейском городском округе ввели режим ЧС после взрыва
В Копейском городском округе ввели режим ЧС после взрыва - РИА Новости, 23.10.2025
В Копейском городском округе ввели режим ЧС после взрыва
Режим ЧС введен в Копейском городском округе Челябинской области после взрыва на предприятии, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T09:42:00+03:00
2025-10-23T09:42:00+03:00
2025-10-23T09:54:00+03:00
происшествия
челябинская область
алексей текслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049991232_0:0:620:349_1920x0_80_0_0_99f2bef52afd8ced8a4f34918b8f9fdc.jpg
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049951648.html
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049991232_0:0:543:407_1920x0_80_0_0_d3dd9deefaa4b266847caf691d8f3fec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, алексей текслер
Происшествия, Челябинская область, Алексей Текслер
В Копейском городском округе ввели режим ЧС после взрыва
В Копейском городском округе ввели режим ЧС после взрыва на предприятии
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. Режим ЧС введен в Копейском городском округе Челябинской области после взрыва на предприятии, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
«
"В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Идет следствие, будут установлены все обстоятельства трагедии. Хочу еще раз подчеркнуть - об атаке БПЛА речь не идет", - написал глава региона в своем Telegram-канале
.
Текслер выразил искренние и глубокие соболезнования семьям погибших. "Будет оказана помощь, обязательно поддержим в это непростое время", - добавил он.
Глава региона ранее сообщал, что после взрыва подтверждена гибель 10 человек, продолжаются поисковые работы. Также он сообщал о госпитализации 5 человек в стабильно тяжелом состоянии.
СК после инцидента на предприятии возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).