Ветеран СВО стал водителем на межмуниципальном маршруте в Реутове

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ветеран специальной военной операции Павел Буцких стал водителем на автобусном маршруте №1064, сообщает пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Он стал первым водителем с боевой травмой, трудоустроенным в " Мострансавто ". Буцких — ветеран боевых действий в Чечне, в 2022 году добровольно отправился в зону СВО, считая своим долгом защищать Родину.

"Пошел в автобус, потому что у меня есть категория, чтобы перевозить людей. Это тоже служба, в какой-то мере", — объясняет свой выбор ветеран, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что быстро адаптировался к новой работе.

Трудоустройство Буцких — часть социальной программы компании "Мострансавто", направленной на поддержку ветеранов. Как отметил заместитель директора по безопасности движения филиала компании Евгений Новожилов, предприятие считает своим долгом помогать бойцам с трудоустройством и предлагает им различные вакансии — от водителей и слесарей до инженерно-технических работников. Организация обеспечивает сотрудников стабильным доходом, средний уровень которого для водителей составляет от 120 тысяч рублей, и полным социальным пакетом.