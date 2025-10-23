На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии, сообщается в Telegram-канале пресс-службы станции.
"Высоковольтная линия электропередачи "Днепровская" введена в работу после проведенного ремонта", — говорится в публикации.
На станции 23 сентября пропало внешнее электроснабжение из-за атак ВСУ. Работы по его восстановлению начались 18 октября. В МИД отметили, что России удалось добиться гарантий безопасности со стороны Украины после непростых консультаций.
АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе — там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го все они находятся в режиме "холодного останова".
ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и район Запорожской АЭС, объекты станции не раз получали повреждения из-за атак беспилотников. Президент Владимир Путин назвал эти действия очень опасной практикой. Он также напомнил, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допустил возможность зеркального ответа на удары по ЗАЭС.