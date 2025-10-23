Рейтинг@Mail.ru
Каждый четвертый россиянин совершал покупку после просмотра онлайн-рекламы
11:27 23.10.2025 (обновлено: 11:28 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/reklama-2050026795.html
Каждый четвертый россиянин совершал покупку после просмотра онлайн-рекламы
Каждый четвертый россиянин совершал покупку после просмотра онлайн-рекламы - РИА Новости, 23.10.2025
Каждый четвертый россиянин совершал покупку после просмотра онлайн-рекламы
Социальная сеть Одноклассники провела исследование* среди своих пользователей, чтобы выяснить их отношение к интернет-рекламе и предпочтение по форматам.
2025-10-23T11:27:00+03:00
2025-10-23T11:28:00+03:00
одноклассники
реклама
соцсети
интернет
одноклассники, реклама, соцсети, интернет
Одноклассники, Реклама, Соцсети, Интернет

Каждый четвертый россиянин совершал покупку после просмотра онлайн-рекламы

© Getty Images / Vasil DimitrovДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Getty Images / Vasil Dimitrov
Девушка использует смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники провела исследование* среди своих пользователей, чтобы выяснить их отношение к интернет-рекламе и предпочтение по форматам. ОК узнали, какие рекламные объявления вызывают у пользователей интерес, насколько им важна персонализация, а также как они относятся к сообщениям, сгенерированным искусственным интеллектом.
По данным исследования, наиболее привлекательными для большинства пользователей ОК (31%) являются текстовые объявления. На втором месте — фотопосты в ленте соцсети (23%), на третьем — короткая реклама перед началом видеоролика (преролл, 19%). Еще 9% опрошенных отметили видеорекламу и баннеры (интерактивные и статичные), 4% выбрали формат рекламных вставок между контентом. Опрос показал, что персонализация рекламы важна для 41% пользователей.
© Фото : пресс-служба ОКИсследование социальной сети Одноклассники
Исследование социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : пресс-служба ОК
Исследование социальной сети Одноклассники
Отвечая на вопрос о том, какой из аспектов рекламы вызывает больше всего негатива, большинство пользователей площадки (77%) отметили навязчивость. Также негатив вызывают непрозрачные условия акций (12%) и неподходящий контекст (6%).
Что касается рекламных объявлений, сгенерированных искусственным интеллектом, около трети респондентов относятся к ним нейтрально, еще 37% испытывают к ним недоверие. Положительно оценивают использование ИИ 8% опрошенных, считая это современным и интересным подходом, 12% не замечают разницы между рекламой, созданной человеком и ИИ.
Наибольший интерес пользователей соцсети вызывают тематики, связанные с кулинарией, едой и ресторанами (29%), здоровьем, фитнесом и ЗОЖ (25%), модой, красотой и стилем (20%), а также путешествиями (19%).
© Фото : пресс-служба ОКИсследование социальной сети Одноклассники
Исследование социальной сети Одноклассники - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : пресс-служба ОК
Исследование социальной сети Одноклассники
Большинство пользователей ОК (56%) считают самым важным фактором интереса к рекламе ненавязчивый и удобный формат. Остальные обращают внимание на яркое оформление (11%), актуальность предложения (14%) и уникальность продукта (10%).
По данным исследования, каждый четвертый россиянин хотя бы раз совершал покупку или использовал услугу после просмотра рекламы в интернете и соцсетях.
*В опросе приняли участие более 2000 пользователей соцсети ОК старше 18 лет из всех регионов РФ
 
ОдноклассникиРекламаСоцсетиИнтернет
 
 
