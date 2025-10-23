https://ria.ru/20251023/razdel-2050054981.html
Новый раздел запустили в подмосковном мобильном приложении "Добродел"
Новый раздел запустили в подмосковном мобильном приложении "Добродел" - РИА Новости, 23.10.2025
Новый раздел запустили в подмосковном мобильном приложении "Добродел"
В Подмосковье запустили новый раздел "Недвижимость" в мобильном приложении "Добродел", сообщает пресс-служба государственного управления, информационных...
московская область (подмосковье)
Раздел "Недвижимость" запустили в подмосковном мобильном приложении "Добродел"
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Подмосковье запустили новый раздел "Недвижимость" в мобильном приложении "Добродел", сообщает пресс-служба государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Единое мобильное приложение "Добродел" предоставляет жителям Подмосковья доступ к различным информационным сервисам и услугам.
Как сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, в новом разделе пользователи могут самостоятельно добавлять и редактировать информацию об объектах недвижимости, привязывать лицевые счета, а также настраивать получение квитанций на оплату ЖКУ.
"Кроме того, там доступна синхронизация данных с Росреестром", — приводит пресс-служба слова Куртяник.
По данным ведомства, раздел "Недвижимость" доступен авторизованным пользователям приложения "Добродел" во вкладке "Профиль". В этом разделе можно вручную указать данные об объектах недвижимости, включая адрес, кадастровый номер и площадь, либо воспользоваться автоматической синхронизацией с Росреестром. Функция привязки лицевых счетов для настройки получения квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг станет доступной для подмосковных квартир, данные которых были синхронизированы или которые были оформлены по договору социального найма.