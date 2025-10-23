Новый раздел запустили в подмосковном мобильном приложении "Добродел"

Как сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, в новом разделе пользователи могут самостоятельно добавлять и редактировать информацию об объектах недвижимости, привязывать лицевые счета, а также настраивать получение квитанций на оплату ЖКУ.

По данным ведомства, раздел "Недвижимость" доступен авторизованным пользователям приложения "Добродел" во вкладке "Профиль". В этом разделе можно вручную указать данные об объектах недвижимости, включая адрес, кадастровый номер и площадь, либо воспользоваться автоматической синхронизацией с Росреестром. Функция привязки лицевых счетов для настройки получения квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг станет доступной для подмосковных квартир, данные которых были синхронизированы или которые были оформлены по договору социального найма.