10:00 23.10.2025
Доля "Пятерочки" на рынке приблизилась к 13 процентам
экономика, екатеринбург, пятерочка (сеть магазинов)
Экономика, Екатеринбург, Пятерочка (сеть магазинов)
Доля "Пятерочки" на рынке приблизилась к 13 процентам

Торговая сеть "Пятерочка" нарастила свою долю на рынке почти до 13 процентов

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Торговая сеть "Пятерочка" нарастила свою долю на рынке практически до 13% и планирует ее дальнейшее увеличение в ближайшие годы, сообщил генеральный директор сети Владислав Курбатов на открытии 25-тысячного магазина в Екатеринбурге.
В пресс-службе ретейлера отметили, что в среднем открывается в день до 5–6 точек. При этом 10–15% открытий приходится на франчайзинговые магазины. По итогам года сеть совокупно откроет более 2000 новых точек, что превышает первоначальный план. Также за текущий год реконструировали около 1 тысячи магазинов, в следующем году по плану цифра увеличится до 2 тысяч.
По словам Курбатова, основным фактором развития формата является цена, однако ее усиливают доверие, качество и покупательский опыт. При этом в ближайшее время сеть не планирует расширять ассортимент – наоборот, часть категорий будет сокращена, чтобы ускорить оборачиваемость и снизить операционные затраты.
«
"Мы будем искать эффективность через внутренние процессы и направлять ее в цены и фонд оплаты труда. На рынке – дефицит кадров, и мы должны платить не меньше, чем рынок", – приводит пресс-служба слова Курбатова.
При этом доля онлайн-продаж ретейлера в среднем по стране приближается к 4–5%. Онлайн-сегмент год к году прирастает на 70–75%. В пресс-службе подчеркнули, что компания развивает сразу несколько моделей.
 
