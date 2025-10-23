Доля "Пятерочки" на рынке приблизилась к 13 процентам

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Торговая сеть "Пятерочка" нарастила свою долю на рынке практически до 13% и планирует ее дальнейшее увеличение в ближайшие годы, сообщил генеральный директор сети Владислав Курбатов на открытии 25-тысячного магазина в Екатеринбурге.

В пресс-службе ретейлера отметили, что в среднем открывается в день до 5–6 точек. При этом 10–15% открытий приходится на франчайзинговые магазины. По итогам года сеть совокупно откроет более 2000 новых точек, что превышает первоначальный план. Также за текущий год реконструировали около 1 тысячи магазинов, в следующем году по плану цифра увеличится до 2 тысяч.

По словам Курбатова, основным фактором развития формата является цена, однако ее усиливают доверие, качество и покупательский опыт. При этом в ближайшее время сеть не планирует расширять ассортимент – наоборот, часть категорий будет сокращена, чтобы ускорить оборачиваемость и снизить операционные затраты.

« "Мы будем искать эффективность через внутренние процессы и направлять ее в цены и фонд оплаты труда. На рынке – дефицит кадров, и мы должны платить не меньше, чем рынок", – приводит пресс-служба слова Курбатова.