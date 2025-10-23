https://ria.ru/20251023/pyaterochka-2049936340.html
Доля "Пятерочки" на рынке приблизилась к 13 процентам
Доля "Пятерочки" на рынке приблизилась к 13 процентам - РИА Новости, 23.10.2025
Доля "Пятерочки" на рынке приблизилась к 13 процентам
Торговая сеть "Пятерочка" нарастила свою долю на рынке практически до 13% и планирует ее дальнейшее увеличение в ближайшие годы, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T10:00:00+03:00
2025-10-23T10:00:00+03:00
2025-10-23T10:00:00+03:00
экономика
екатеринбург
пятерочка (сеть магазинов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032514512_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c2f631ca0ed4c73d4071715aa0936a9.jpg
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032514512_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_25b1458196315bb958059dd185108204.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, екатеринбург, пятерочка (сеть магазинов)
Экономика, Екатеринбург, Пятерочка (сеть магазинов)
Доля "Пятерочки" на рынке приблизилась к 13 процентам
Торговая сеть "Пятерочка" нарастила свою долю на рынке почти до 13 процентов
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Торговая сеть "Пятерочка" нарастила свою долю на рынке практически до 13% и планирует ее дальнейшее увеличение в ближайшие годы, сообщил генеральный директор сети Владислав Курбатов на открытии 25-тысячного магазина в Екатеринбурге.
В пресс-службе ретейлера отметили, что в среднем открывается в день до 5–6 точек. При этом 10–15% открытий приходится на франчайзинговые магазины. По итогам года сеть совокупно откроет более 2000 новых точек, что превышает первоначальный план. Также за текущий год реконструировали около 1 тысячи магазинов, в следующем году по плану цифра увеличится до 2 тысяч.
По словам Курбатова, основным фактором развития формата является цена, однако ее усиливают доверие, качество и покупательский опыт. При этом в ближайшее время сеть не планирует расширять ассортимент – наоборот, часть категорий будет сокращена, чтобы ускорить оборачиваемость и снизить операционные затраты.
«
"Мы будем искать эффективность через внутренние процессы и направлять ее в цены и фонд оплаты труда. На рынке – дефицит кадров, и мы должны платить не меньше, чем рынок", – приводит пресс-служба слова Курбатова.
При этом доля онлайн-продаж ретейлера в среднем по стране приближается к 4–5%. Онлайн-сегмент год к году прирастает на 70–75%. В пресс-службе подчеркнули, что компания развивает сразу несколько моделей.