В России может измениться режим работы ПВЗ

По данным издания, авторы инициативы считают, что существующие налоговые системы, такие как общая и упрощенная, не учитывают специфики работы ПВЗ, которые функционируют по агентской модели, не позволяющей возмещать НДС.

Новый налоговый режим для данной отрасли предполагается протестировать в нескольких пилотных регионах. Согласно идее, он будет включать фиксированный налог, зависящий от количества пунктов выдачи, а также предоставление льготных ставок по доходам или прибыли, сообщается в материале.