ПВО сбила за сутки 293 дрона ВСУ
ПВО сбила за сутки 293 дрона ВСУ - РИА Новости, 23.10.2025
ПВО сбила за сутки 293 дрона ВСУ
Силы ПВО за сутки в ходе СВО сбили 293 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:59:00+03:00
2025-10-23T12:59:00+03:00
2025-10-23T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
2025
ПВО сбила за сутки 293 дрона ВСУ
МО РФ: силы ПВО сбили за сутки 293 беспилотника ВСУ