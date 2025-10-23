Путин предложил объявить 2027-й Годом географии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании XVII съезда Русского географического общества в Кремле предложил объявить 2027-й Годом географии, назвав просвещение и распространение знаний главным вектором работы РГО. Главные заявления — в материале РИА Новости.

Важнейшими событиями тематического года могут стать закрепление новых карт России и открытие музея географии.

« "Профильных географических музеев в мире единицы. Наш музей в обязательном порядке должен быть создан в России, причем он должен быть самым большим, красивым, многообразным и, безусловно, должен отвечать всем требованиям сегодняшнего дня". Владимир Путин президент России президент России

География важна для России с политической точки зрения.

География важна для России с политической точки зрения. Патриотизм и чувство ответственности за судьбу Родины рождаются из знаний ее истории и географии.

Решение привлечь РГО к подготовке единого учебника по географии было верным. Ученые-географы, топографы и метеорологи внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Решение привлечь РГО к подготовке единого учебника по географии было верным. Ученые-географы, топографы и метеорологи внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

О развитии Арктики

РГО сыграло ведущую роль в изучении и освоении Арктики.

РГО сыграло ведущую роль в изучении и освоении Арктики. Общество имеет огромный опыт работы в сложных полярных условиях.

« "И, безусловно, его нужно использовать в реализации программ развития от экономики и инфраструктуры до экологии, туризма и социальной сферы". Владимир Путин президент России президент России

Одна из инициатив РГО — большой общенациональный проект по уборке Арктики, в нем участвуют тысячи добровольцев.

Одна из инициатив РГО — большой общенациональный проект по уборке Арктики, в нем участвуют тысячи добровольцев. Обществу и его попечителям нужно включиться в реализацию арктических инициатив.

« "Знаковое событие — 180 лет со дня учреждения самого географического общества. Хотел бы еще раз поздравить вас, всех ваших коллег с юбилеем". Владимир Путин президент России президент России

Это не только одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, но и одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей.

« "Хотел бы отметить, что заслуги нынешних членов РГО по многим направлениям сопоставимы с достижениями ваших предшественников". Владимир Путин президент России президент России