https://ria.ru/20251023/putiny-2050151518.html
Путин предложил объявить 2027-й Годом географии
Путин предложил объявить 2027-й Годом географии - РИА Новости, 23.10.2025
Путин предложил объявить 2027-й Годом географии
Президент России Владимир Путин на заседании XVII съезда Русского географического общества в Кремле предложил объявить 2027-й Годом географии, назвав... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:39:00+03:00
2025-10-23T17:39:00+03:00
2025-10-23T18:36:00+03:00
владимир путин
наука
россия
общество
русское географическое общество
география
образование
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049999296_0:1:1024:577_1920x0_80_0_0_ebdc47f96e058368085a6f09b2351da1.jpg
https://ria.ru/20251023/putin-2050159714.html
россия
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Выступление Путина и Шойгу на заседании Попечительского совета РГО
Выступление Путина и Шойгу на заседании Попечительского совета РГО
2025-10-23T17:39
true
PT22M06S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049999296_84:0:1024:705_1920x0_80_0_0_a7f695483e2363fe20cde481db4913ec.jpg
Путин о вкладе ученых-географов, топографов и метеорологов в победу в Великой Отечественной войне
Путин отметил вклад ученых-географов, топографов и метеорологов в победу в Великой Отечественной войне. Русское географическое общество в этом году отмечает 180-летие. Это не только одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, но и одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей.
2025-10-23T17:39
true
PT1M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, русское географическое общество, география, образование, образование - общество, арктика
Владимир Путин, Наука, Россия, Общество, Русское географическое общество, География, Образование, Образование - Общество, Арктика
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании XVII съезда Русского географического общества в Кремле предложил объявить 2027-й Годом географии, назвав просвещение и распространение знаний главным вектором работы РГО. Главные заявления — в материале РИА Новости.
- Важнейшими событиями тематического года могут стать закрепление новых карт России и открытие музея географии.
«
"Профильных географических музеев в мире единицы. Наш музей в обязательном порядке должен быть создан в России, причем он должен быть самым большим, красивым, многообразным и, безусловно, должен отвечать всем требованиям сегодняшнего дня".
Владимир Путин
президент России
- География важна для России с политической точки зрения.
- Патриотизм и чувство ответственности за судьбу Родины рождаются из знаний ее истории и географии.
- Решение привлечь РГО к подготовке единого учебника по географии было верным.
- Ученые-географы, топографы и метеорологи внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
- РГО сыграло ведущую роль в изучении и освоении Арктики.
- Общество имеет огромный опыт работы в сложных полярных условиях.
«
"И, безусловно, его нужно использовать в реализации программ развития от экономики и инфраструктуры до экологии, туризма и социальной сферы".
Владимир Путин
президент России
- Одна из инициатив РГО — большой общенациональный проект по уборке Арктики, в нем участвуют тысячи добровольцев.
- Обществу и его попечителям нужно включиться в реализацию арктических инициатив.
Русское географическое общество
в этом году отмечает 180-летие.
«
"Знаковое событие — 180 лет со дня учреждения самого географического общества. Хотел бы еще раз поздравить вас, всех ваших коллег с юбилеем".
Владимир Путин
президент России
Это не только одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, но и одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей.
«
"Хотел бы отметить, что заслуги нынешних членов РГО по многим направлениям сопоставимы с достижениями ваших предшественников".
Владимир Путин
президент России
Сейчас основными направлениями деятельности РГО являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью. Общество насчитывает более 27 тысяч членов в России и за рубежом. Отделения РГО открыты во всех российских регионах.