Путин предложил объявить 2027-й Годом географии
Наука
 
17:39 23.10.2025 (обновлено: 18:36 23.10.2025)
Путин предложил объявить 2027-й Годом географии
https://ria.ru/20251023/putin-2050159714.html
Новости
Путин о вкладе ученых-географов, топографов и метеорологов в победу в Великой Отечественной войне
Путин отметил вклад ученых-географов, топографов и метеорологов в победу в Великой Отечественной войне. Русское географическое общество в этом году отмечает 180-летие. Это не только одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, но и одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей.
Путин предложил объявить 2027-й Годом географии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании XVII съезда Русского географического общества в Кремле предложил объявить 2027-й Годом географии, назвав просвещение и распространение знаний главным вектором работы РГО. Главные заявления — в материале РИА Новости.
  • Важнейшими событиями тематического года могут стать закрепление новых карт России и открытие музея географии.
"Профильных географических музеев в мире единицы. Наш музей в обязательном порядке должен быть создан в России, причем он должен быть самым большим, красивым, многообразным и, безусловно, должен отвечать всем требованиям сегодняшнего дня".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • География важна для России с политической точки зрения.
  • Патриотизм и чувство ответственности за судьбу Родины рождаются из знаний ее истории и географии.
  • Решение привлечь РГО к подготовке единого учебника по географии было верным.
  • Ученые-географы, топографы и метеорологи внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

О развитии Арктики

  • РГО сыграло ведущую роль в изучении и освоении Арктики.
  • Общество имеет огромный опыт работы в сложных полярных условиях.
"И, безусловно, его нужно использовать в реализации программ развития от экономики и инфраструктуры до экологии, туризма и социальной сферы".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Одна из инициатив РГО — большой общенациональный проект по уборке Арктики, в нем участвуют тысячи добровольцев.
  • Обществу и его попечителям нужно включиться в реализацию арктических инициатив.
Русское географическое общество в этом году отмечает 180-летие.
"Знаковое событие — 180 лет со дня учреждения самого географического общества. Хотел бы еще раз поздравить вас, всех ваших коллег с юбилеем".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Это не только одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, но и одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей.
"Хотел бы отметить, что заслуги нынешних членов РГО по многим направлениям сопоставимы с достижениями ваших предшественников".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Сейчас основными направлениями деятельности РГО являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью. Общество насчитывает более 27 тысяч членов в России и за рубежом. Отделения РГО открыты во всех российских регионах.
Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
России нужно двигаться и смотреть вперед, заявил Путин
Вчера, 17:55
 
