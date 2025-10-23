В Белом доме прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет убедиться, что возможная встреча с российским лидером Владимиром Путиным станет "разумным использованием времени", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент хочет убедиться, что встреча между ним и президентом Путиным станет хорошим использованием его времени. Он не хочет тратить время впустую", — заявила представительница Белого дома на брифинге в четверг.
В Белом доме подчеркнули, что встреча лидеров не снята с повестки полностью, но состоится только при наличии "осязаемого результата".
"Таким образом, встреча между лидерами двух стран не снята полностью с повестки", - указала Левитт.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.