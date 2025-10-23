Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 23.10.2025
В Белом доме прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
В Белом доме прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
В Белом доме прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп хочет убедиться, что возможная встреча с российским лидером Владимиром Путиным станет "разумным использованием времени", заявила... РИА Новости, 23.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
россия
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
украина
москва
россия
в мире, украина, москва, россия, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров
В Белом доме прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Трамп: встреча с Путиным должна быть разумным использованием времени

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет убедиться, что возможная встреча с российским лидером Владимиром Путиным станет "разумным использованием времени", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент хочет убедиться, что встреча между ним и президентом Путиным станет хорошим использованием его времени. Он не хочет тратить время впустую", — заявила представительница Белого дома на брифинге в четверг.
В администрации отметили, что Трамп по-прежнему рассчитывает на мирное урегулирование конфликта на Украине, однако не видит достаточной заинтересованности со стороны Москвы в продвижении переговорного процесса.
В Белом доме подчеркнули, что встреча лидеров не снята с повестки полностью, но состоится только при наличии "осязаемого результата".
"Таким образом, встреча между лидерами двух стран не снята полностью с повестки", - указала Левитт.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Белый дом высказался о введении санкций против России
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваРоссияВладимир ПутинДональд ТрампСергей Лавров
 
 
