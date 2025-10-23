В Белом доме прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет убедиться, что возможная встреча с российским лидером Владимиром Путиным станет "разумным использованием времени", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Президент хочет убедиться, что встреча между ним и президентом Путиным станет хорошим использованием его времени. Он не хочет тратить время впустую", — заявила представительница Белого дома на брифинге в четверг.

В администрации отметили, что Трамп по-прежнему рассчитывает на мирное урегулирование конфликта на Украине , однако не видит достаточной заинтересованности со стороны Москвы в продвижении переговорного процесса.

В Белом доме подчеркнули, что встреча лидеров не снята с повестки полностью, но состоится только при наличии "осязаемого результата".

"Таким образом, встреча между лидерами двух стран не снята полностью с повестки", - указала Левитт.