Путин попросил медиасовет РГО быть проводником его просветительской миссии
2025-10-23T20:01:00+03:00
общество
россия
владимир путин
русское географическое общество
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил медиасовет Русского географического общества быть проводником его просветительской миссии во всех форматах.
"Отдельно обращусь к медиасовету РГО, в который входят руководители ключевых отечественных средств массовой информации. Прошу вас и дальше быть проводниками просветительской миссии Русского географического общества
во всех информационных форматах: от соцсетей до телевидения и интернет порталов", - сказал Путин
в ходе съезда Русского географического общества.
Глава государства в четверг принимает участие в заседании XVII съезда общества, а затем проведет заседание попечительского совета РГО.
Участники съезда подведут итоги работы за последние пять лет, наметят векторы развития до 2030 года и приоритетные направления деятельности до 2035 года, отметили ранее в Кремле.
Русское географическое общество в этом году отмечает 180-летие. Это не только одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, но и одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей. Сейчас основными направлениями деятельности РГО являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью. Общество насчитывает более 27 тысяч членов в России
и за рубежом. Отделения РГО открыты во всех российских регионах.