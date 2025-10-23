https://ria.ru/20251023/putin-2050201307.html
Путин рассказал, что он с удовольствием знакомится с результатами РГО
Путин рассказал, что он с удовольствием знакомится с результатами РГО - РИА Новости, 23.10.2025
Путин рассказал, что он с удовольствием знакомится с результатами РГО
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что он с удовольствием знакомится с результатами благотворительных инициатив попечителей Русского географического... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T19:56:00+03:00
2025-10-23T19:56:00+03:00
2025-10-23T21:04:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050211540_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_8d7c9ec4c4e1be0295b178394a691a17.jpg
https://ria.ru/20251023/shojgu-2050168531.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050211540_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f8787b93caf2a1646904d5c30781568f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что он с удовольствием знакомится с результатами благотворительных инициатив попечителей Русского географического общества (РГО).
Глава государства в четверг провел заседание попечительского совета РГО. В ходе выступления Путин
выразил надежду, что помощь попечителей конкретным проектам РГО будет только преумножаться. Вместе с тем, попечители могут рассчитывать на РГО, как на надежного партнера в реализации деловых и благотворительных инициатив, отметил президент.
"Я всех из вас знаю давно и знаю точно, мне известно хорошо, что каждый, я хочу это подчеркнуть, что практический каждый из тех, кто находится в этом зале, от души, от сердца многое делает по так называемой благотворительной стезе, на этой стезе работает. У каждого интересные очень начинания - интересные, яркие. Я сам иногда с удовольствием знакомлюсь с результатами вашей работы. В этом смысле РГО может просто подсказать, где наиболее интересные, значимые темы для совместной работы", - добавил Путин.