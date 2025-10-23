Путин рассказал, что он с удовольствием знакомится с результатами РГО

"Я всех из вас знаю давно и знаю точно, мне известно хорошо, что каждый, я хочу это подчеркнуть, что практический каждый из тех, кто находится в этом зале, от души, от сердца многое делает по так называемой благотворительной стезе, на этой стезе работает. У каждого интересные очень начинания - интересные, яркие. Я сам иногда с удовольствием знакомлюсь с результатами вашей работы. В этом смысле РГО может просто подсказать, где наиболее интересные, значимые темы для совместной работы", - добавил Путин.