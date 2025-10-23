https://ria.ru/20251023/putin-2050200272.html
Путин уверен, что Собянин поддержит инициативу по созданию Музея географии
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что мэр Москвы Сергей Собянин поддержит инициативу по созданию Музея географии и поможет с помещением. РИА Новости, 23.10.2025
москва
россия
владимир путин
сергей собянин
российское географическое общество
москва
россия
2025
