Путин уверен, что Собянин поддержит инициативу по созданию Музея географии - РИА Новости, 23.10.2025
19:50 23.10.2025 (обновлено: 21:08 23.10.2025)
Путин уверен, что Собянин поддержит инициативу по созданию Музея географии
Путин уверен, что Собянин поддержит инициативу по созданию Музея географии - РИА Новости, 23.10.2025
Путин уверен, что Собянин поддержит инициативу по созданию Музея географии
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что мэр Москвы Сергей Собянин поддержит инициативу по созданию Музея географии и поможет с помещением. РИА Новости, 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/putin-2050162586.html
Путин уверен, что Собянин поддержит инициативу по созданию Музея географии

Путин уверен в поддержке Собянина при создании Музея географии

Президент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на заседании попечительского совета Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на заседании попечительского совета Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на заседании попечительского совета Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что мэр Москвы Сергей Собянин поддержит инициативу по созданию Музея географии и поможет с помещением.
В четверг на съезде Российского географического общества глава государства предложил создать в России Музей географии.
"Я знаю, что правительство Москвы плодотворно работает с РГО... Знаю, что мэр Москвы традиционно поддерживает все подобные начинания. Надеюсь, что поддержит и эту инициативу, поможет с помещениями или территорией для Музея географии", - сказал Путин на заседании попечительского совета РГО.
Собянин в ответ на слова президента кивнул головой.
Географический музей должен быть большим и красивым, заявил Путин
