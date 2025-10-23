Рейтинг@Mail.ru
Заместить всю российскую нефть на мировом рынке невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/putin-2050199340.html
Заместить всю российскую нефть на мировом рынке невозможно, заявил Путин
Заместить всю российскую нефть на мировом рынке невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2025
Заместить всю российскую нефть на мировом рынке невозможно, заявил Путин
Заместить всю российскую нефть на мировом рынке невозможно, лишь какую-то часть, но и это потребует времени и больших инвестиций, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T19:45:00+03:00
2025-10-23T19:45:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010089222_0:359:3001:2047_1920x0_80_0_0_ef7b8fed740ab989286a83302c1eccd3.jpg
https://ria.ru/20251023/indiya-2049977521.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010089222_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_eba26c4061204d3423d361e092061a46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Заместить всю российскую нефть на мировом рынке невозможно, заявил Путин

Путин заявил о невозможности на мировом рынке заместить всю российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Заместить всю российскую нефть на мировом рынке невозможно, лишь какую-то часть, но и это потребует времени и больших инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Во-первых, нужно сказать, что в целом сейчас добыча находится на полке. Конечно, можно какую-то часть - разумеется, не всё, это невозможно - а какую-то часть российской нефти и нефтепродуктов заместить на мировом рынке. Но, во-первых, это требует времени. Во-вторых, это требует больших инвестиций", - сказал Путин журналистам.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
СМИ: в Индии пересматривают документы по торговле нефтью с Россией
Вчера, 06:02
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала