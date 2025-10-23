https://ria.ru/20251023/putin-2050196128.html
Путину показали найденный в экспедиции РГО компас советского катера
Путину показали найденный в экспедиции РГО компас советского катера - РИА Новости, 23.10.2025
Путину показали найденный в экспедиции РГО компас советского катера
Президенту России Владимиру Путину показали найденные в ходе подводно-поисковой экспедиции Русского географического общества компас с советского безэкипажного...
2025-10-23T19:30:00+03:00
2025-10-23T19:30:00+03:00
2025-10-23T21:10:00+03:00
общество
россия
финский залив
владимир путин
русское географическое общество
https://ria.ru/20251023/karty-2050171107.html
россия
финский залив
Путину показали найденный в экспедиции РГО компас советского катера
Путину показали найденные в экспедиции РГО компас советского катера и герб
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину показали найденные в ходе подводно-поисковой экспедиции Русского географического общества компас с советского безэкипажного катера и советский герб с кормы подлодки Щ-302.
Глава государства в четверг выступил на очередном съезде РГО, который состоялся в Кремле. После этого президент осмотрел выставку проектов РГО, где представлены архивные документы, карты, фотографии, а также экспонаты, найденные во время экспедиций РГО.
Путину
рассказали в том числе о результатах подводно-поисковой экспедиции "Голоса погибших кораблей" проекта РГО "Поклон кораблям Великой Победы".
Руководитель экспедиции Константин Богданов показал президенту компас с безэкипажного катера, созданного в Советском Союзе в середине 1930-х годов. Он был найден в ходе экспедиции в Финском заливе
.
Также руководитель экспедиции продемонстрировал Путину советский герб с кормы подводной лодки Щ-302 типа "Щука", затонувшей на Балтике в годы Великой Отечественной войны.