Путину показали найденный в экспедиции РГО компас советского катера

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину показали найденные в ходе подводно-поисковой экспедиции Русского географического общества компас с советского безэкипажного катера и советский герб с кормы подлодки Щ-302.

Глава государства в четверг выступил на очередном съезде РГО, который состоялся в Кремле. После этого президент осмотрел выставку проектов РГО, где представлены архивные документы, карты, фотографии, а также экспонаты, найденные во время экспедиций РГО.