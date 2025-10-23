Рейтинг@Mail.ru
19:30 23.10.2025 (обновлено: 21:10 23.10.2025)
Путину показали найденный в экспедиции РГО компас советского катера

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину показали найденные в ходе подводно-поисковой экспедиции Русского географического общества компас с советского безэкипажного катера и советский герб с кормы подлодки Щ-302.
Глава государства в четверг выступил на очередном съезде РГО, который состоялся в Кремле. После этого президент осмотрел выставку проектов РГО, где представлены архивные документы, карты, фотографии, а также экспонаты, найденные во время экспедиций РГО.
Путину рассказали в том числе о результатах подводно-поисковой экспедиции "Голоса погибших кораблей" проекта РГО "Поклон кораблям Великой Победы".
Руководитель экспедиции Константин Богданов показал президенту компас с безэкипажного катера, созданного в Советском Союзе в середине 1930-х годов. Он был найден в ходе экспедиции в Финском заливе.
Также руководитель экспедиции продемонстрировал Путину советский герб с кормы подводной лодки Щ-302 типа "Щука", затонувшей на Балтике в годы Великой Отечественной войны.
Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путину показали архивные карты Новороссии времен Российской империи
Вчера, 18:24
 
ОбществоРоссияФинский заливВладимир ПутинРусское географическое общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
