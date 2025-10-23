Рейтинг@Mail.ru
19:30 23.10.2025
Путин провел заседание попечительского совета РГО
Президент России Владимир Путин провел заседание попечительского совета Русского географического общества. РИА Новости, 23.10.2025
россия, владимир путин, русское географическое общество
Россия, Владимир Путин, Русское географическое общество
Президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел заседание попечительского совета Русского географического общества.
Глава государства в четверг выступил на очередном съезде РГО, который состоялся в Кремле. Также он осмотрел выставку проектов РГО, где представлены архивные документы, карты, фотографии, экспонаты, найденные во время экспедиций.
Русское географическое общество в этом году отмечает 180-летие. Это не только одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, но и одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей. Сейчас основными направлениями деятельности РГО являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью. Общество насчитывает более 27 тысяч членов в России и за рубежом. Отделения РГО открыты во всех российских регионах.
Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
России нужно двигаться и смотреть вперед, заявил Путин
Россия Владимир Путин Русское географическое общество
 
 
