Путин ударил в колокол корабля "Алев" на выставке РГО

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на выставке в рамках съезда Русского географического общества (РГО) ударил в судовой колокол, который был установлен на пароходе "Алев", потерянном во время Таллинского перехода в Финском заливе в 1941 году.

"Мы приняли решение поднимать колокола, чтобы они спустя 80 с лишним лет звучали в память о погибших экипажах… У нас таких колоколов уже десять штук", - сказал президент "Разведывательно-водолазного клуба" Константин Богданов.