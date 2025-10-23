Рейтинг@Mail.ru
Путин ударил в колокол корабля "Алев" на выставке РГО - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 23.10.2025 (обновлено: 21:01 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/putin-2050193879.html
Путин ударил в колокол корабля "Алев" на выставке РГО
Путин ударил в колокол корабля "Алев" на выставке РГО - РИА Новости, 23.10.2025
Путин ударил в колокол корабля "Алев" на выставке РГО
Президент РФ Владимир Путин на выставке в рамках съезда Русского географического общества (РГО) ударил в судовой колокол, который был установлен на пароходе... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T19:21:00+03:00
2025-10-23T21:01:00+03:00
россия
финский залив
таллин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050210888_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_de7971991d41311cfeb482da81ed27a8.jpg
https://ria.ru/20251023/putin-2050154848.html
россия
финский залив
таллин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050210888_444:0:3175:2048_1920x0_80_0_0_5fdcbd41e8527829d0598833685459d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финский залив, таллин, владимир путин
Россия, Финский залив, Таллин, Владимир Путин
Путин ударил в колокол корабля "Алев" на выставке РГО

Путин ударил в колокол корабля "Алев", потерянного во время Таллинского перехода

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу во время осмотра выставки проектов Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу во время осмотра выставки проектов Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу во время осмотра выставки проектов Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на выставке в рамках съезда Русского географического общества (РГО) ударил в судовой колокол, который был установлен на пароходе "Алев", потерянном во время Таллинского перехода в Финском заливе в 1941 году.
Президента РФ ознакомили с работой подводно-поисковой экспедиции "Голоса погибших кораблей". В рамках проекта "Поклон кораблям Великой Победы" экспедиция занимается поиском и увековечиванием памяти советских кораблей и экипажей, погибших в 1941 году во время эвакуации из захваченного немцами Таллина (Таллинский переход).
В рамках экспозиции президенту показали колокола, которые были установлены на затонувших кораблях, а затем были подняты экспедицией, чтобы почтить память погибших экипажей. Президенту предложили ударить в колокол санитарного транспорта "Алев". После того, как Путин ударил в колокол, раздался громкий звон.
"Мы приняли решение поднимать колокола, чтобы они спустя 80 с лишним лет звучали в память о погибших экипажах… У нас таких колоколов уже десять штук", - сказал президент "Разведывательно-водолазного клуба" Константин Богданов.
Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Патриотизм рождается из знаний ее истории и географии, заявил Путин
Вчера, 17:43
 
РоссияФинский заливТаллинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала