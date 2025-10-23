https://ria.ru/20251023/putin-2050193879.html
Путин ударил в колокол корабля "Алев" на выставке РГО
Путин ударил в колокол корабля "Алев" на выставке РГО
Президент РФ Владимир Путин на выставке в рамках съезда Русского географического общества (РГО) ударил в судовой колокол, который был установлен на пароходе... РИА Новости, 23.10.2025
Путин ударил в колокол корабля "Алев" на выставке РГО
Путин ударил в колокол корабля "Алев", потерянного во время Таллинского перехода
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на выставке в рамках съезда Русского географического общества (РГО) ударил в судовой колокол, который был установлен на пароходе "Алев", потерянном во время Таллинского перехода в Финском заливе в 1941 году.
Президента РФ
ознакомили с работой подводно-поисковой экспедиции "Голоса погибших кораблей". В рамках проекта "Поклон кораблям Великой Победы" экспедиция занимается поиском и увековечиванием памяти советских кораблей и экипажей, погибших в 1941 году во время эвакуации из захваченного немцами Таллина
(Таллинский переход).
В рамках экспозиции президенту показали колокола, которые были установлены на затонувших кораблях, а затем были подняты экспедицией, чтобы почтить память погибших экипажей. Президенту предложили ударить в колокол санитарного транспорта "Алев". После того, как Путин
ударил в колокол, раздался громкий звон.
"Мы приняли решение поднимать колокола, чтобы они спустя 80 с лишним лет звучали в память о погибших экипажах… У нас таких колоколов уже десять штук", - сказал президент "Разведывательно-водолазного клуба" Константин Богданов.