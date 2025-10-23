https://ria.ru/20251023/putin-2050192030.html
Путин поддержал идею создать мемориал погибшим морякам
Путин поддержал идею создать мемориал погибшим морякам - РИА Новости, 23.10.2025
Путин поддержал идею создать мемориал погибшим морякам
Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать в Кронштадте мемориал с использованием корабельных колоколов в память о погибших моряках. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T19:16:00+03:00
2025-10-23T19:16:00+03:00
2025-10-23T21:06:00+03:00
общество
кронштадт
россия
владимир путин
русское географическое общество
кронштадт
россия
общество, кронштадт, россия, владимир путин, русское географическое общество
Общество, Кронштадт, Россия, Владимир Путин, Русское географическое общество
Путин поддержал идею создать мемориал погибшим морякам
Путин поддержал идею создать в Кронштадте мемориал погибшим морякам