19:16 23.10.2025 (обновлено: 21:06 23.10.2025)
Путин поддержал идею создать мемориал погибшим морякам
Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать в Кронштадте мемориал с использованием корабельных колоколов в память о погибших моряках. РИА Новости, 23.10.2025
общество
кронштадт
россия
владимир путин
русское географическое общество
общество, кронштадт, россия, владимир путин, русское географическое общество
Общество, Кронштадт, Россия, Владимир Путин, Русское географическое общество
Президент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу во время осмотра выставки проектов Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин и секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу во время осмотра выставки проектов Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать в Кронштадте мемориал с использованием корабельных колоколов в память о погибших моряках.
Путин осмотрел выставку к заседанию попечительского совета Русского географического общества. Во время осмотра президент Разведывательно-водолазного клуба Константин Богданов рассказал главе государства об идее создать памятник в Кронштадте в виде колокола, внутри которого расположены рынды, чтобы люди могли в память о погибшем экипаже ударить в судовой колокол.
"Супер. Отличная идея", - ответил Путин.
