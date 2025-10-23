https://ria.ru/20251023/putin-2050190274.html
Путин рассказал о мировом энергобалансе
Путин рассказал о мировом энергобалансе - РИА Новости, 23.10.2025
Путин рассказал о мировом энергобалансе
Сейчас мировой энергобаланс сложился, ломать его не в интересах стран, которые пытаются это делать, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
Путин рассказал о мировом энергобалансе
Путин: ломать мировой энергобаланс не в интересах тех, кто пытается это делать