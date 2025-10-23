Путин предложил подумать, кто подсказал Трампу ввести санкции на нефть

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подумать, на кого работают те люди в администрации США, которые подсказывают главе США Дональду Трампу решения по ограничению российской нефти.
"Это приведёт к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США не исключение. А если учитывать внутриполитический календарь тех же Штатов, то понятно, насколько чувствительны будут некоторые процессы в этой связи. И те, кто подсказывают действующей администрации такие решения, надо понять, на кого работают", - сказал Путин журналистам.
В среду США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем.
