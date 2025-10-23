https://ria.ru/20251023/putin-2050189651.html
Путин призвал развивать альтернативные источники энергии
Путин призвал развивать альтернативные источники энергии - РИА Новости, 23.10.2025
Путин призвал развивать альтернативные источники энергии
Вкладывать в альтернативные источники энергии нужно, но без углеводородов в ближайшие десятилетия не обойтись, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T19:06:00+03:00
2025-10-23T19:06:00+03:00
2025-10-23T19:06:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
международное энергетическое агентство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_1b0ea66dd3fca706f88bf7cde5a3d74a.jpg
https://ria.ru/20251022/evroparlament-2049786748.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_f44e0481081eacd6eda892b498b49813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, международное энергетическое агентство
Экономика, Россия, Владимир Путин, Международное энергетическое агентство
Путин призвал развивать альтернативные источники энергии
Путин призвал вкладывать в альтернативные источники энергии