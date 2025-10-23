https://ria.ru/20251023/putin-2050189069.html
Путин надеется, что санкции не отразятся на мировом энергетическом рынке
Путин надеется, что санкции не отразятся на мировом энергетическом рынке - РИА Новости, 23.10.2025
Путин надеется, что санкции не отразятся на мировом энергетическом рынке
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новые санкции против РФ не отразятся на мировом энергетическом рынке. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T19:05:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
международное энергетическое агентство
россия
Путин надеется, что санкции не отразятся на мировом энергетическом рынке
