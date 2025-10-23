Рейтинг@Mail.ru
Путин надеется, что санкции не отразятся на мировом энергетическом рынке - РИА Новости, 23.10.2025
19:05 23.10.2025
Путин надеется, что санкции не отразятся на мировом энергетическом рынке
экономика, россия, владимир путин, международное энергетическое агентство
Экономика, Россия, Владимир Путин, Международное энергетическое агентство
Путин надеется, что санкции не отразятся на мировом энергетическом рынке

Путин: санкции против России не отразятся на мировом энергетическом рынке

Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве
Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новые санкции против РФ не отразятся на мировом энергетическом рынке.
"Надеюсь, что это (санкции против РФ - ред.) не приведёт к серьёзным изменениям на мировом рынке, хотя все сейчас должны задуматься, я согласен с Международным энергетическим агентством, задуматься о том, что нужно инвестировать в традиционную энергетику", - сказал Путин журналистам.
Энергетика России чувствует себя уверенно, заявил Путин
Энергетика России чувствует себя уверенно, заявил Путин
