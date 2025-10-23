https://ria.ru/20251023/putin-2050188636.html
Энергетика России чувствует себя уверенно, заявил Путин
Энергетика России чувствует себя уверенно, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2025
Энергетика России чувствует себя уверенно, заявил Путин
Энергетика РФ чувствует себя уверенно, хотя определенные потери будут, заявил президент России Владимир Путин, комментируя введение новых санкций против РФ. РИА Новости, 23.10.2025
Энергетика России чувствует себя уверенно, заявил Путин
