19:03 23.10.2025 (обновлено: 19:04 23.10.2025)
Энергетика России чувствует себя уверенно, заявил Путин
Энергетика РФ чувствует себя уверенно, хотя определенные потери будут, заявил президент России Владимир Путин, комментируя введение новых санкций против РФ. РИА Новости, 23.10.2025
2025
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин: энергетика России чувствует себя уверенно

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Энергетика РФ чувствует себя уверенно, хотя определенные потери будут, заявил президент России Владимир Путин, комментируя введение новых санкций против РФ.
"Для нас важно другое, что мы чувствуем себя уверенно, устойчиво, и несмотря на определенные потери - они, конечно, будут. Связано это со многими обстоятельствами. Тем не менее, наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно", - сказал Путин журналистам.
Россия
 
 
