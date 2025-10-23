https://ria.ru/20251023/putin-2050187273.html
Путин призвал инвестировать в энергетику
Путин призвал инвестировать в энергетику - РИА Новости, 23.10.2025
Путин призвал инвестировать в энергетику
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости инвестировать в традиционные сферы энергетики, отметив, что Россия это делает. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T18:59:00+03:00
2025-10-23T18:59:00+03:00
2025-10-23T18:59:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
русское географическое общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251022/zelenskiy-2049800417.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, русское географическое общество
Экономика, Россия, Владимир Путин, Русское географическое общество
Путин призвал инвестировать в энергетику
Путин призвал инвестировать в традиционные сферы энергетики