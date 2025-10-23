Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал разговоры о передаче Tomahawk Киеву попыткой эскалации - РИА Новости, 23.10.2025
18:57 23.10.2025
Путин назвал разговоры о передаче Tomahawk Киеву попыткой эскалации
Президент России Владимир Путин назвал попыткой эскалации разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву. РИА Новости, 23.10.2025
2025
Путин о реакции России в случае удара Tomahawk по территории страны
ОТВЕТ РОССИИ В СЛУЧАЕ НАНЕСЕНИЯ УДАРОВ TOMAHAWK ПО ТЕРРИТОРИИ РФ БУДЕТ СЕРЬЕЗНЫМ, ЕСЛИ НЕ СКАЗАТЬ ОШЕЛОМЛЯЮЩИМ - ПУТИН
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал попыткой эскалации разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву.
"Это попытка эскалации, но если таким оружием будут наносить все удары по российским территориям, ответ будет очень сильным, если не сказать ошеломляющим", - сказал Путин журналистам, комментируя разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву.
"Надежды нет". В США оценили реакцию Путина на заявления о Tomahawk
