Путин пригрозил ошеломляющим ответом в случае нанесения ударов Tomahawk

«

"Это, конечно, попытка оказать давление. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает вот так вот. Безусловно, Россия имеет такую привилегию — чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов", — сказал он.