Путин пригрозил ошеломляющим ответом в случае нанесения ударов Tomahawk

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Владимир Путин предупредил о серьезном ответе России в случае ударов по ее территории американскими ракетами Tomahawk.
"Если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильным. Если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают", — предостерег он.
Разговоры о возможности поставок таких ракет Киеву президент назвал попыткой эскалации.
Отвечая на вопрос журналистов об отмене Дональдом Трампом двусторонней встречи, Путин предположил, что тот имел в виду ее перенос. Он добавил, что в телефонном разговоре с американским коллегой тот сам предложил организовать саммит в Будапеште. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.
Он подчеркнул, что у России и США есть много направлений для сотрудничества, если перейти от давления к серьезному диалогу на перспективу.
Новые санкции США Путин назвал недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. Он заверил, что ограничения существенно не скажутся на экономическом положении: определенные потери будут, но российская энергетика чувствует себя уверенно.
Президент отметил, что Россия относится к числу уважающих себя стран и не собирается принимать решения под давлением.
"Это, конечно, попытка оказать давление. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает вот так вот. Безусловно, Россия имеет такую привилегию — чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов", — сказал он.
Путин напомнил, что Трамп во время первого президентского срока ввел самое большое количество санкций против России. Он также рассказал, что говорил с хозяином Белого дома о влиянии ситуации с поставками российской нефти на рост цен в мире, в том числе в США.
Президент выразил надежду на то, что новые санкции не отразятся на мировом энергетическом рынке: вклад России в мировой энергобаланс очень значителен, и ломать его — не в интересах других стран.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем.
Газета The Wall Street Journal написала в среду о том, что Соединенные Штаты сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, а ВСУ во вторник якобы применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по Брянску. Позднее Трамп опроверг эти сообщения, заявив, что США не имеют отношения к любым таким ракетам, используемым Киевом.
На сегодняшней встрече с генсеком НАТО Марком Рютте американский президент подчеркнул, что Штаты не собираются учить других обращению с "Томагавками", поскольку это очень сложное оружие, освоение которого занимает год тренировок. Ранее он неоднократно заявлял, что Вашингтон сам в них нуждается, несмотря на их большие запасы.
Путин в четверг вечером вышел к прессе по завершении заседания XVII съезда Русского географического общества. После общения со СМИ он провел заседание попечительского совета РГО.
