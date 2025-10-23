Рейтинг@Mail.ru
Путин пригрозил ошеломляющим ответом в случае нанесения ударов Tomahawk
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 23.10.2025 (обновлено: 20:56 23.10.2025)
Путин пригрозил ошеломляющим ответом в случае нанесения ударов Tomahawk
Путин пригрозил ошеломляющим ответом в случае нанесения ударов Tomahawk - РИА Новости, 23.10.2025
Путин пригрозил ошеломляющим ответом в случае нанесения ударов Tomahawk
Владимир Путин предупредил о серьезном ответе России в случае ударов по ее территории американскими ракетами Tomahawk. РИА Новости, 23.10.2025
россия
владимир путин
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
роснефть
лукойл
https://ria.ru/20251021/ukraina-2049513041.html
https://ria.ru/20251023/budapesht-2049993642.html
https://ria.ru/20251015/raketa-tomagavk-harakteristiki-i-dalnost-poleta-2048389608.html
россия
сша
Путин о реакции России в случае удара Tomahawk по территории страны
ОТВЕТ РОССИИ В СЛУЧАЕ НАНЕСЕНИЯ УДАРОВ TOMAHAWK ПО ТЕРРИТОРИИ РФ БУДЕТ СЕРЬЕЗНЫМ, ЕСЛИ НЕ СКАЗАТЬ ОШЕЛОМЛЯЮЩИМ - ПУТИН
Путин о заявлениях Трампа: скорее, речь идет о переносе встречи
Путин о заявлениях Трампа по саммиту: скорее, речь идет о переносе встречи
Пресс-подход Путина после заседания попечительского совета РГО
Пресс-подход Путина после заседания попечительского совета РГО
россия, владимир путин, в мире, сша, дональд трамп, роснефть, лукойл, русское географическое общество, санкции, санкции в отношении россии, tomahawk (ракета), вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, пентагон, министерство обороны сша, встреча путина и трампа в будапеште
Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Русское географическое общество, Санкции, Санкции в отношении России, Tomahawk (ракета), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Пентагон, Министерство обороны США, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Путин пригрозил ошеломляющим ответом в случае нанесения ударов Tomahawk

Путин пообещал серьезный ответ в случае ударов ракетами Tomahawk по России

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Владимир Путин предупредил о серьезном ответе России в случае ударов по ее территории американскими ракетами Tomahawk.
«

"Если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильным. Если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают", — предостерег он.

Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Надежды нет". В США оценили реакцию Путина на заявления о Tomahawk
21 октября, 06:56
Разговоры о возможности поставок таких ракет Киеву президент назвал попыткой эскалации.
Отвечая на вопрос журналистов об отмене Дональдом Трампом двусторонней встречи, Путин предположил, что тот имел в виду ее перенос. Он добавил, что в телефонном разговоре с американским коллегой тот сам предложил организовать саммит в Будапеште. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.
Он подчеркнул, что у России и США есть много направлений для сотрудничества, если перейти от давления к серьезному диалогу на перспективу.
Новые санкции США Путин назвал недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. Он заверил, что ограничения существенно не скажутся на экономическом положении: определенные потери будут, но российская энергетика чувствует себя уверенно.
Президент отметил, что Россия относится к числу уважающих себя стран и не собирается принимать решения под давлением.
«
"Это, конечно, попытка оказать давление. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает вот так вот. Безусловно, Россия имеет такую привилегию — чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов", — сказал он.
Путин напомнил, что Трамп во время первого президентского срока ввел самое большое количество санкций против России. Он также рассказал, что говорил с хозяином Белого дома о влиянии ситуации с поставками российской нефти на рост цен в мире, в том числе в США.
Президент выразил надежду на то, что новые санкции не отразятся на мировом энергетическом рынке: вклад России в мировой энергобаланс очень значителен, и ломать его — не в интересах других стран.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
До лучших времен. Что принес России несостоявшийся Будапешт-25
Вчера, 09:27
Газета The Wall Street Journal написала в среду о том, что Соединенные Штаты сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, а ВСУ во вторник якобы применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по Брянску. Позднее Трамп опроверг эти сообщения, заявив, что США не имеют отношения к любым таким ракетам, используемым Киевом.
На сегодняшней встрече с генсеком НАТО Марком Рютте американский президент подчеркнул, что Штаты не собираются учить других обращению с "Томагавками", поскольку это очень сложное оружие, освоение которого занимает год тренировок. Ранее он неоднократно заявлял, что Вашингтон сам в них нуждается, несмотря на их большие запасы.
Путин в четверг вечером вышел к прессе по завершении заседания XVII съезда Русского географического общества. После общения со СМИ он провел заседание попечительского совета РГО.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Томагавк": чем опасна американская крылатая ракета
15 октября, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВ миреСШАДональд ТрампРоснефтьЛУКОЙЛРусское географическое обществоСанкцииСанкции в отношении РоссииTomahawk (ракета)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАПентагонМинистерство обороны СШАВстреча Путина и Трампа в Будапеште
 
 
