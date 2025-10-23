Рейтинг@Mail.ru
Россия чувствует себя уверенно и устойчиво, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2025
18:54 23.10.2025
Россия чувствует себя уверенно и устойчиво, заявил Путин
Россия чувствует себя уверенно и устойчиво, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2025
Россия чувствует себя уверенно и устойчиво, заявил Путин
Россия чувствует себя уверенно и устойчиво, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве
Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия чувствует себя уверенно и устойчиво, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для нас важно другое - мы чувствуем себя уверенно, устойчиво", - сказал глава государства журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Россию хотели добить после распада СССР, заявил Путин
4 мая, 12:32
 
