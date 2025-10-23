https://ria.ru/20251023/putin-2050183665.html
Путин пошутил о запрете ЕС на поставки унитазов
23.10.2025
Путин пошутил о запрете ЕС на поставки унитазов
Президент РФ Владимир Путин пошутил про санкции ЕС в отношении унитазов, заявив, что это им дорого обойдется. РИА Новости, 23.10.2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пошутил про санкции ЕС в отношении унитазов, заявив, что это им дорого обойдется.
«
"То, что отменили приобретение наших унитазов - это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации", - сказал глава государства журналистам.
Унитазы, биде, раковины и прочую сантехнику ЕС запретил поставлять в РФ в 19-м пакете санкций. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале Евросоюза".