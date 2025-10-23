https://ria.ru/20251023/putin-2050182691.html
Ни одна уважающая себя страна не делает ничего под давлением, заявил Путин
Ни одна уважающая себя страна не делает ничего под давлением, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2025
Ни одна уважающая себя страна не делает ничего под давлением, заявил Путин
Ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
Ни одна уважающая себя страна не делает ничего под давлением, заявил Путин
Путин: ни одна уважающая себя страна не делает ничего под давлением