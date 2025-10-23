Рейтинг@Mail.ru
Ни одна уважающая себя страна не делает ничего под давлением, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/putin-2050182691.html
Ни одна уважающая себя страна не делает ничего под давлением, заявил Путин
Ни одна уважающая себя страна не делает ничего под давлением, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2025
Ни одна уважающая себя страна не делает ничего под давлением, заявил Путин
Ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T18:45:00+03:00
2025-10-23T18:45:00+03:00
россия
владимир путин
в мире
встреча путина и трампа в будапеште
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20251023/vstrecha-2050181815.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, в мире, встреча путина и трампа в будапеште
Россия, Владимир Путин, В мире, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Ни одна уважающая себя страна не делает ничего под давлением, заявил Путин

Путин: ни одна уважающая себя страна не делает ничего под давлением

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ни одна уважающая себя страна никогда не делает ничего под давлением, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин вышел к СМИ после XVII съезда Русского географического общества (РГО).
"Ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением", - сказал Путин журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп, скорее всего, принял решение о переносе встречи, считает Путин
дополняется ...
 
РоссияВладимир ПутинВ миреВстреча Путина и Трампа в Будапеште
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала