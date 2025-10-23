https://ria.ru/20251023/putin-2050177434.html
Путин вышел к журналистам после съезда Русского географического общества
Путин вышел к журналистам после съезда Русского географического общества - РИА Новости, 23.10.2025
Путин вышел к журналистам после съезда Русского географического общества
Президент России Владимир Путин вышел к СМИ после съезда Русского географического общества (РГО), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T18:36:00+03:00
2025-10-23T18:36:00+03:00
2025-10-23T18:37:00+03:00
владимир путин
русское географическое общество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050175283_0:0:3393:1910_1920x0_80_0_0_1a808998062158cdefa99ce96929d760.jpg
https://ria.ru/20251023/putiny-2050151518.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050175283_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_9de91ea0dd2c1511bd089a77bda3068b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, русское географическое общество, общество
Владимир Путин, Русское географическое общество, Общество
Путин вышел к журналистам после съезда Русского географического общества
Путин провел заседание попечительского совета Русского географического общества