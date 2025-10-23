Рейтинг@Mail.ru
18:36 23.10.2025 (обновлено: 18:37 23.10.2025)
Путин вышел к журналистам после съезда Русского географического общества
Президент России Владимир Путин вышел к СМИ после съезда Русского географического общества (РГО), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2025
владимир путин, русское географическое общество, общество
Владимир Путин, Русское географическое общество, Общество
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вышел к СМИ после съезда Русского географического общества (РГО), передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства вышел к прессе по завершении съезда Русского географического общества в четверг.
Путин принял участие в заседании XVII съезда Русского географического общества, а после общения со СМИ проведет заседание попечительского совета РГО.
Путин предложил объявить 2027-й Годом географии
Владимир ПутинРусское географическое обществоОбщество
 
 
