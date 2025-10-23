Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил результаты работы команд РГО
17:49 23.10.2025 (обновлено: 18:36 23.10.2025)
Путин оценил результаты работы команд РГО
Путин оценил результаты работы команд РГО
Команды Русского географического общества работают от Балтики до Тихого океана, и результаты работы впечатляют, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-10-23T17:49:00+03:00
2025-10-23T18:36:00+03:00
общество
Путин оценил результаты работы команд РГО

Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Команды Русского географического общества работают от Балтики до Тихого океана, и результаты работы впечатляют, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как много инициатив реализуют сегодня поисковые команды РГО. Они работают на самых труднодоступных территориях, в акваториях наших морей и от Балтики до Тихого океана. Результаты этой работы впечатляют", - сказал Путин в ходе съезда РГО.
Глава государства в четверг принимает участие в заседании XVII съезда общества, а затем проведет заседание попечительского совета РГО.
Участники съезда подведут итоги работы за последние пять лет, наметят векторы развития до 2030 года и приоритетные направления деятельности до 2035 года, отметили ранее в Кремле.
Русское географическое общество в этом году отмечает 180-летие. Это не только одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, но и одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей. Сейчас основными направлениями деятельности РГО являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью. Общество насчитывает более 27 тысяч членов в России и за рубежом. Отделения РГО открыты во всех российских регионах.
