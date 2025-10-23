Путин оценил результаты работы команд РГО

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Команды Русского географического общества работают от Балтики до Тихого океана, и результаты работы впечатляют, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в четверг принимает участие в заседании XVII съезда общества, а затем проведет заседание попечительского совета РГО.

Участники съезда подведут итоги работы за последние пять лет, наметят векторы развития до 2030 года и приоритетные направления деятельности до 2035 года, отметили ранее в Кремле.