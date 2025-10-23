Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил вклад географов в победу в Великой Отечественной войне
17:39 23.10.2025
Путин отметил вклад географов в победу в Великой Отечественной войне
Путин отметил вклад географов в победу в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 23.10.2025
Путин отметил вклад географов в победу в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин отметил вклад ученых-географов, топографов и метеорологов в победу в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 23.10.2025
2025
Путин отметил вклад географов в победу в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад ученых-географов, топографов и метеорологов в победу в Великой Отечественной войне.
Глава государства в четверг принимает участие в заседании XVII съезда Русского географического общества, а затем проведет заседание попечительского совета РГО.
"Нынешний год для организации отмечен целым рядом важных событий. И прежде всего, конечно, это 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Мы знаем, какой большой вклад в победу, в разгром нацизма внесли ученые-географы, топографы, метеорологи. Иногда целые огромные и крупные операции Второй мировой войны, наверное, ни одна из них не могла обойтись без помощи, поддержки, прямого участия этих специалистов", - сказал Путин на Съезде Русского географического общества.
Путин оценил решение привлечь РГО к подготовке учебника по географии
